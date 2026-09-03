Nižu se emotivne reakcije nakon Džekinog oproštaja: „Teško je zaustaviti suze, hvala ti kapitenu“

Odluka Edina Džeke da se nakon gotovo dvije decenije oprosti od reprezentacije Bosne i Hercegovine izazvala je brojne emocije, a među prvima su se oglasili selektor Sergej Barbarez, njegov dugogodišnji saigrač Sead Kolašinac i aktuelni klub Schalke 04.

Džeko je danas objavio da će 2. oktobra protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u dresu Bosne i Hercegovine, nakon čega su ubrzo počele pristizati poruke zahvalnosti.

Posebno emotivnu poruku uputio je Sead Kolašinac, koji je s Džekom godinama dijelio reprezentativnu svlačionicu.

„Teško je zaustaviti suze. Brate moj, ponos koji osjećam ne može se opisati riječima. Dao si srce i dušu za našu Bosnu“, napisao je Kolašinac, dodajući da će Džekina ljubav, borba i sve što je dao reprezentaciji živjeti zauvijek. „Hvala ti za svaki trenutak, kapitenu“, poručio je.

Oglasio se i selektor Zmajeva Sergej Barbarez.

„Oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet, jesu oni koji ga mijenjaju. Hvala ti, Edine“, poručio je Barbarez.

Na Džekinu odluku reagovao je i njegov aktuelni klub Schalke 04, koji mu se obratio na bosanskom jeziku.

„Čestitamo od srca na velikoj reprezentativnoj karijeri, Edine“, objavili su iz njemačkog kluba.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović uputio je također emotivnu poruku Edinu Džeki. Mladi stoper istakao je da je odrastao gledajući Džeku kao svog uzora, a da je kasnije dobio privilegiju dijeliti s njim svlačionicu i teren u dresu Bosne i Hercegovine.

„Nije lako pronaći prave riječi kada odrastaš gledajući nekoga kao uzora, a onda dobiješ privilegiju da s njim dijeliš svlačionicu i teren“, napisao je Muharemović.

Džeko je u oproštajnoj poruci istakao da se ništa u njegovoj bogatoj klupskoj karijeri ne može porediti s ponosom koji je osjećao noseći dres Bosne i Hercegovine te je pozvao navijače da 2. oktobra budu uz njega protiv Švedske.

Sudeći prema prvim reakcijama, oproštaj kapitena Zmajeva bit će jedan od najemotivnijih trenutaka u novijoj historiji bh. nogometa, a nove poruke bivših i sadašnjih saigrača očekuju se tokom dana.