Edin Džeko se oprašta od reprezentacije BiH: Protiv Švedske igra posljednji meč

Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko objavio je da će 2. oktobra 2026. godine, u utakmici protiv Švedske, posljednji put obući dres nacionalnog tima.

Džeko je odluku saopćio putem društvenih mreža, istakavši da mu je igranje za Bosnu i Hercegovinu predstavljalo najveću čast i jednu od najvažnijih stvari u karijeri.

Poručio je da se ništa ne može porediti s ponosom koji je osjećao svaki put kada je predstavljao svoju zemlju te da je nakon gotovo dvije decenije došlo vrijeme da se oprosti od reprezentacije.

Posebno je izdvojio plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo 2014. godine kao jedan od najsretnijih trenutaka svoje karijere, kao i brojne utakmice i pobjede koje je tokom godina dijelio s navijačima.

Džeko je pozvao navijače da 2. oktobra budu uz reprezentaciju i zajedno s njim obilježe posljednju utakmicu u dresu koji je, kako je naveo, volio od dječačkih dana.

Popularni Dijamant do sada je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola.

Za nacionalni tim debitovao je protiv Turske na stadionu „Asim Ferhatović Hase“, a tokom gotovo dvije decenije postao je rekorder reprezentacije po broju nastupa i pogodaka.