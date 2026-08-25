Edin Džeko sa dva gola i asistencijom odveo Schalke dalje u Kupu Njemačke

Nedžida Sprečaković
Edin Džeko sa dva gola i asistencijom odveo Schalke dalje u Kupu Njemačke
Foto: FC Schalke 04﻿

Edin Džeko briljirao je u prvom takmičarskom susretu Schalkea u novoj sezoni, postigavši dva gola i upisavši asistenciju u pobjedi protiv Halleschera rezultatom 5:2 nakon produžetaka u prvom kolu DFB-Pokala.

Schalke je protiv njemačkog četveroligaša imao znatno teži posao nego što se očekivalo. Hallescher je poveo u 45. minuti preko Vina Kastulla, dok je Dejan Ljubičić u 62. minuti vratio goste u utakmicu pogotkom za 1:1.

Samo dvije minute kasnije trener Schalkea Miron Muslić u igru je poslao Džeku, koji je zamijenio bh. reprezentativca Nikolu Katića. Ulazak kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine potpuno je promijenio tok utakmice.

Schalke je u 81. minuti dobio jedanaesterac, a Edin Džeko preuzeo je odgovornost i sigurnim udarcem pogodio za preokret i vodstvo od 2:1. Hallescher se, ipak, nije predao, Niclas Stierlin je u prvoj minuti sudijske nadoknade izjednačio na 2:2 i utakmicu odveo u produžetke.

U dodatnih 30 minuta do izražaja je došlo iskustvo Schalkea, ali i raspoloženi Džeko. Već u 98. minuti bh. napadač asistirao je Moussi Sylli za vodstvo od 3:2. Junior Adamu je u 106. minuti povisio na 4:2, a posljednju riječ imao je Džeko. Nakon ubačaja Robina Gosensa njegov udarac glavom odbranio je golman Halleschera, ali je Džeko prvi stigao do odbijene lopte i u 117. minuti postavio konačnih 5:2.

Dva pogotka i asistencija za nešto više od 50 minuta na terenu najbolja su moguća najava nove sezone za 40-godišnjeg bh. napadača, koji je ovog ljeta produžio saradnju sa Schalkeom nakon što je klubu pomogao da se vrati u Bundesligu.

Schalke je ovom pobjedom izborio drugo kolo DFB-Pokala, a prvi bundesligaški susret nakon povratka u elitni rang odigrat će u nedjelju, 30. augusta, kada gostuje Augsburgu.

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