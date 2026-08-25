Penzionerima stiže dodatna uplata: Evo ko ima pravo na 120 KM

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima penzija, a novac bi se na računima penzionera mogao naći već u narednim danima.

Visina pomoći zavisit će od iznosa penzije obračunate za juli 2026. godine, u odnosu na prosječnu penziju u Republici Srpskoj, koja je za taj mjesec iznosila 698,48 KM.

Penzionerima kojima je julska penzija obračunata u iznosu od 698,48 KM ili manje bit će isplaćena jednokratna pomoć od 120 KM.

Korisnici čija je penzija veća od 698,48 KM dobit će po 80 KM.

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović kazao je da je obračun već završen te da bi isplata mogla početi veoma brzo.

“Obračun je završen, tako da očekujemo da jednokratna novčana pomoć na račune legne za dan-dva. U svakom slučaju, penzioneri će je dobiti do kraja avgusta”, rekao je Trifunović za Srpskainfo.

Prema njegovim riječima, pomoć će dobiti svi penzioneri koji su pravo na penziju ostvarili do 21. avgusta ove godine.

Ranije se govorilo da bi jednokratna pomoć mogla biti isplaćena početkom septembra, zajedno s uvećanom avgustovskom penzijom, ali će novac ipak stići ranije.

Iz Vlade Republike Srpske također su potvrdili da će jednokratna novčana pomoć korisnicima penzija biti isplaćena do kraja avgusta.