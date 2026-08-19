Usvojene izmjene: Od septembra veće penzije

Penzije u FBiH bit će povećane za 3,82 posto, nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda MIO/PIO donio odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju, koje se primjenjuje od 1. jula 2026. godine.

Povećanje od 3,82 posto obračunavat će se na iznos penzije koji je korisnicima pripadao za juni ove godine.

To znači da će penzioneri u septembru, uz uvećanu penziju za august, dobiti i razliku između već isplaćene penzije za juli i iznosa koji im pripada nakon usklađivanja.

Penzije ostvarene tokom 2026. godine neće biti obuhvaćene ovim usklađivanjem, osim najnižih, zagarantovanih i najviših penzija.

Konačan procenat drugog usklađivanja utvrđen je na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku o kretanju prosječne plate i potrošačkih cijena tokom prvih šest mjeseci ove godine.

Prosječna plata u prvoj polovini 2026. godine porasla je za 4,20 posto u odnosu na drugo polugodište 2025, dok je indeks potrošačkih cijena povećan za 3,24 posto.

Kako je rast prosječne plate bio povoljniji pokazatelj, prema zakonskoj formuli u obračun je uzeto 60 posto tog rasta, odnosno 2,52 posto, dok 40 posto rasta potrošačkih cijena iznosi 1,30 posto.

Zbrajanjem ova dva pokazatelja dobijen je konačan procenat od 3,82 posto, za koliko će biti povećane penzije u FBiH.