Povećane penzije u RS, sutra počinje isplata julskih primanja

RTV SLON
Stižu martovske penzije: Dio penzionera dobit će drugačiji iznos

Povećane penzije u RS počinju se isplaćivati od sutra, kada će penzionerima biti isplaćena julska primanja uvećana za 3,55 posto nakon vanrednog usklađivanja.

Isplata julskih penzija u Republici Srpskoj počinje u petak, 7. augusta, a za tu namjenu iz budžeta Republike Srpske osigurano je ukupno 180 miliona KM.

Iz Vlade Republike Srpske saopćeno je da su penzije tokom ove godine usklađivane dva puta, redovno u januaru i vanredno u julu, te da će ukupno povećanje penzija u 2026. godini iznositi 10 posto.

Na osnovu posljednje odluke o vanrednom usklađivanju općeg boda, penzije koje će biti isplaćene od 7. augusta veće su za 3,55 posto u odnosu na obračun za juli.

Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2026. godinu za isplatu penzija i unapređenje materijalnog položaja penzionera planirano je ukupno 2,229 milijardi KM. To je za 264,5 miliona KM više u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu izdvojena tokom prethodne godine.

Iz entitetske vlade poručili su da će i u narednom periodu nastaviti raditi na poboljšanju materijalnog položaja penzionera, u skladu s budžetskim mogućnostima i potrebama ove populacije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Provjerite račune: Danas počela isplata uvećanih penzija

Vijesti

Isplata penzija za juli počinje sutra, penzionerima stižu uvećani iznosi

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježi 3. avgust

BiH

Isplata julskih penzija u FBiH počinje 5. augusta uz povećanje od...

Istaknuto

Isplata julskih penzija počinje 5. augusta, poznati svi uvećani iznosi

BiH

Zavod PIO obavijestio kada počinje isplata uvećanih penzija u FBiH

Vijesti

Počela izgradnja nove fiskulturne sale OŠ Poljice

Tuzla i TK

Slučaj „zlostavljanog psa“ uznemirio Tuzlu: Koliko provjeravamo prije nego što osudimo?

Vijesti

Premijerno objavljena pjesma „Lejla“ iz mjuzikla „Travnik je voljeti lako“ u izvedbi Fazle i Taika Ganića

Vijesti

Najavljene ekstremne temperature, evo na šta treba obratiti pažnju

Vijesti

CIK BiH ovjerio 64 kandidatske liste

Učitati više