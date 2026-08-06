Povećane penzije u RS, sutra počinje isplata julskih primanja

Povećane penzije u RS počinju se isplaćivati od sutra, kada će penzionerima biti isplaćena julska primanja uvećana za 3,55 posto nakon vanrednog usklađivanja.

Isplata julskih penzija u Republici Srpskoj počinje u petak, 7. augusta, a za tu namjenu iz budžeta Republike Srpske osigurano je ukupno 180 miliona KM.

Iz Vlade Republike Srpske saopćeno je da su penzije tokom ove godine usklađivane dva puta, redovno u januaru i vanredno u julu, te da će ukupno povećanje penzija u 2026. godini iznositi 10 posto.

Na osnovu posljednje odluke o vanrednom usklađivanju općeg boda, penzije koje će biti isplaćene od 7. augusta veće su za 3,55 posto u odnosu na obračun za juli.

Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2026. godinu za isplatu penzija i unapređenje materijalnog položaja penzionera planirano je ukupno 2,229 milijardi KM. To je za 264,5 miliona KM više u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu izdvojena tokom prethodne godine.

Iz entitetske vlade poručili su da će i u narednom periodu nastaviti raditi na poboljšanju materijalnog položaja penzionera, u skladu s budžetskim mogućnostima i potrebama ove populacije.