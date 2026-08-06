RAK pokrenuo postupak protiv RTRS-a

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere navoda iz zajedničkog prigovora koji je pet udruženja žrtava genocida podnijelo protiv Radio-televizije Republike Srpske.

Prigovor se odnosi na prilog emitovan 31. jula u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 RTRS-a. Udruženja tvrde da su u prilogu iznesene uvrede i klevetničke tvrdnje na račun preživjelih žrtava i Majki Srebrenice, uključujući insinuacije o navodnim finansijskim zloupotrebama i bogaćenju na tragediji.

Iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida saopćeno je da ih je RAK službeno obavijestio kako će po službenoj dužnosti provjeriti sve navode. Posebno će biti razmotreno moguće kršenje odredbe Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama koja se odnosi na pravo na odgovor.

Udruženja navode da RTRS prije emitovanja priloga nije kontaktirao nijednu od organizacija na koje se sadržaj odnosio. Smatraju da takav postupak može predstavljati kršenje profesionalnih standarda i novinarskog pravila prema kojem je potrebno omogućiti iznošenje stava drugoj strani.

Prijava je upućena i Vijeću za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, od kojeg udruženja očekuju pravovremenu reakciju.

Iz udruženja su poručili da ne namjeravaju direktno kontaktirati RTRS niti tražiti objavljivanje demantija na tom javnom servisu. Od RAK-a očekuju hitno provođenje postupka i izricanje najstrožijih sankcija predviđenih zakonom ukoliko se utvrde kršenja propisa.