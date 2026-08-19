Delić objavio konačne iznose: Evo koliko će penzioneri dobiti nakon novog usklađivanja

Usklađivanje penzija u FBiH za 2026. godinu donijelo je ukupan rast penzija od 15,08 posto, a konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz augustovsku penziju, zajedno s razlikom za juli.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić predstavio je danas konačne podatke nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio konačan procenat drugog ovogodišnjeg usklađivanja penzija.

Prema njegovim riječima, izmjene Zakona o PIO dovele su do toga da penzije tokom 2026. ukupno porastu za 15,08 posto. Da je ostao raniji način obračuna, rast bi iznosio približno pet posto.

Delić je kazao da to znači da je povećanje gotovo tri puta veće nego što bi bilo prema ranijem modelu.

Za penzionere koji su pravo na penziju ostvarili od 1. januara 2026. godine i imaju 40 godina staža, najniža penzija sada iznosi 714,43 KM.

Kod korisnika koji su pravo ostvarili prije izmjena Zakona, konačno usklađena najniža penzija iznosi oko 691 KM.

Poređenja radi, nakon usklađivanja u 2025. godini najniža penzija iznosila je 599,28 KM. To znači da je kod postojećih korisnika sada veća za približno 92 KM mjesečno, dok je kod novih penzionera sa 40 godina staža razlika oko 115 KM mjesečno.

Prema računici koju je iznio ministar, kada se saberu efekti oba ovogodišnja usklađivanja, korisnik najniže penzije na godišnjem nivou dobija oko 1.100 KM više.

Da nije bilo promjene Zakona i da je rast ostao na približno pet posto, povećanje na raniju najnižu penziju od 599,28 KM iznosilo bi oko 30 KM mjesečno, odnosno približno 360 KM godišnje.

Razlika između dva modela iznosi oko 730 KM godišnje u korist novog načina obračuna.

Delić je naglasio da je cilj izmjena bio da veći iznos trajno postane dio penzije, umjesto da se podrška penzionerima zasniva prvenstveno na jednokratnim novčanim pomoćima.

Dodatna zaštita postoji za osiguranike sa najmanje 40 godina staža kroz zajamčenu penziju. Nakon ovogodišnjih usklađivanja njen iznos kreće se od približno 871 KM do više od 900 KM, zavisno od kategorije i trenutka ostvarivanja prava.

Penzijski sistem Federacije BiH trenutno obuhvata 471.578 korisnika, dok je u ovogodišnjem budžetu za penzijsko i invalidsko osiguranje planirano približno 4,422 milijarde KM.

Na konferenciji je bilo riječi i o novim penzionerima koji imaju manje od 40 godina staža.

U prvih sedam mjeseci 2026. godine evidentirano je 6.446 novih penzionera. Od tog broja 3.113 ostvarilo je pravo na najnižu penziju prema novom modelu, dok njih 1.509 ima između 15 i manje od 20 godina penzijskog staža.

Delić je naveo da bi osoba sa 15 godina rada na najnižoj plati, kada bi se penzija računala isključivo prema uplaćenim doprinosima, ostvarila iznos od približno 280 KM. Međutim, zahvaljujući zakonskom zaštitnom mehanizmu, takva penzija ne može biti niža od 451,22 KM.

Razlika se, kako je pojasnio, pokriva kroz princip solidarnosti unutar penzijskog sistema, a isti model zaštite primjenjuje se i na druge kategorije korisnika sa manje od 40 godina staža.

Konačno usklađivanje penzija u FBiH bit će vidljivo već prilikom naredne isplate. Penzioneri će 4. septembra dobiti augustovsku penziju obračunatu prema novim iznosima, a istovremeno će im biti uplaćena i razlika za juli nastala nakon konačnog obračuna drugog usklađivanja.