Požar u Omišu odnio četvrtu žrtvu

Požar u Omišu koji je sredinom augusta zahvatio veliko područje Dalmacije odnio je i četvrtu žrtvu. U Zagrebu je od posljedica teških povreda preminula žena koja se gotovo dva mjeseca liječila nakon što je teško stradala u vatrenoj stihiji.

Iz KBC Sestre milosrdnice saopćeno je da je riječ o pacijentici staroj 41 godinu koja je preminula uprkos intenzivnom liječenju i naporima medicinskog tima Klinike za traumatologiju.

U Klinici za traumatologiju i dalje se liječe još dvije osobe povrijeđene u požaru. Mlađi pacijent je u fazi oporavka i više nije na intenzivnom liječenju, dok je stariji pacijent i dalje u jedinici intenzivnog liječenja, ali je njegovo stanje stabilno.

Požar u Omišu ranije odnio još tri života

Prva žrtva bila je Dragana Antešević, 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine iz Kotor Varoši, koja je na omiškom području boravila kao sezonska radnica. Nestala je 13. augusta dok je pokušavala pobjeći pred vatrom, a njeno tijelo pronađeno je na požarištu. RTV Slon je 15. augusta objavio potvrdu njenog identiteta.

Od posljedica teških povreda 28. augusta u splitskoj bolnici preminuo je i penzionisani vatrogasac Drago Lelas, dugogodišnji član DVD Omiš. Treća žrtva bila je 58-godišnja Katica Nikolić, koja je nakon gotovo mjesec dana liječenja preminula 10. septembra u KBC Split.

Požar u Omišu izbio je 13. augusta na području Lokve Rogoznice, a snažan vjetar ubrzao je njegovo širenje prema Stanićima, Nemiri i samom Omišu. Vatra je zahvatila oko 1.000 hektara, oštetila ili uništila brojne objekte, vozila i plovila, dok je više od 40 ljudi povrijeđeno.