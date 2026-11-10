Veliki požar kod Ljubljane, koji je sinoć izbio u industrijskoj zoni Zapolje u slovenskom gradu Logatcu, zahvatio je gotovo cijeli objekat površine oko 8.000 kvadratnih metara. Vatrogasci su uspjeli staviti vatru pod kontrolu, ali gašenje preostalih žarišta nastavljeno je i jutros.

Požar je izbio u preduzeću Blok, koje se bavi prikupljanjem i reciklažom otpadne električne i elektronske opreme, plastike i obojenih metala. Prema informacijama slovenskih medija, na intervenciji je angažovano više od 150 vatrogasaca iz 37 vatrogasnih društava.

Gašenje otežavaju velike količine zapaljivih materijala i problemi s vodosnabdijevanjem. U intervenciji učestvuju i policija, pripadnici civilne zaštite, hitna medicinska pomoć te stručnjaci ekološkog laboratorija.

Požar kod Ljubljane izazvao zabrinutost zbog gustog dima

Iako je požar lokalizovan i nije se proširio na susjedne objekte, nad industrijskom zonom podigao se gust dim zbog kojeg su nadležne službe izdale upozorenje stanovništvu.

Prema prvim procjenama slovenskog Nacionalnog instituta za javno zdravstvo, dim trenutno ne predstavlja neposrednu veću opasnost za stanovnike jer se širi dalje od naseljenih područja. Ipak, građanima Logatca i okolnih naselja savjetovano je da drže zatvorene prozore i ograniče boravak na otvorenom.

Zbog požara i povećane potrošnje vode tokom vatrogasne intervencije, u pojedinim dijelovima Logatca uvedena je i mjera prokuhavanja vode za piće.

Prema dosadašnjim informacijama, u požaru nije bilo povrijeđenih. Voditelj vatrogasne intervencije Urban Korenč potvrdio je da se vatra nije proširila na okolne objekte.

Uzrok požara kod Ljubljane još nije zvanično utvrđen, a procjena materijalne štete bit će moguća nakon završetka intervencije i pregleda požarišta.