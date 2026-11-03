Sutra se navršava godina od tragičnog požara u Domu penzionera Tuzla, u kojem je život izgubilo 17 korisnika ove ustanove. Godinu kasnije, Dom i dalje radi uz ograničenja, a prijem novih korisnika je zabranjen. Rukovodstvo ustanove danas je predstavilo mjere poduzete na poboljšanju sigurnosti, kao i radove koji još nisu završeni. U toku je zamjena liftova, dok se očekuje i otklanjanje preostalih nedostataka kako bi nadležna komisija ponovo procijenila uslove za rad ustanove. Godišnjica tragedije sutra će biti obilježena polaganjem cvijeća i upisom u Knjigu sjećanja.

Godinu nakon tragedije u Domu penzionera: Šta je urađeno na sigurnosti korisnika?

Godinu nakon požara koji je odnio 17 života, Dom penzionera Tuzla priprema se za obilježavanje godišnjice tragedije. Direktorica ustanove Andrea Stetkević poručila je da je sjećanje na stradale obaveza, ali i podsjetnik na odgovornost prema korisnicima koji danas borave u Domu.

„Kao direktorica ove ustanove smatram da je naša obaveza da se ovog događaja sjetimo sa dubokim pijetetom, ali isto tako sa punom sviješću i odgovornošću prema korisnicima koji su trenutno u ovoj ustanovi. Naša odgovornost je da učinimo sve što je u našoj nadležnosti kako bi korisnici koji su nam povjereni imali što bolju zdravstvenu i socijalnu njegu, brigu, pažnju i dostojanstven kvalitet života, onakav kakav zaslužuju”, kazala je.

Jedan od problema s kojima se Dom penzionera Tuzla i dalje suočava jeste zabrana prijema novih korisnika. Trenutno ih je u ustanovi 99, a rukovodstvo je zatražilo izmjenu pravilnika koji reguliše broj korisnika po objektu.

„Gradsko vijeće je prihvatilo tu inicijativu kojom se traži od Ministarstva izmjena postojećeg pravilnika kojim je propisano 100 korisnika po jednom objektu. Da se napravi izuzetak, odnosno da se propiše kao dodatni član, odnosno izuzetak za ustanove većih gabarita, što jasno predstavlja Dom penzionera Tuzla. Ta procedura se trenutno nalazi u Ministarstvu rada i socijalne politike“, objasnio je Jasmin Bajrić, predsjednik Nadzornog odbora JU Dom penzionera Tuzla-

U ustanovi su proteklih mjeseci poduzete mjere unapređenja protupožarne zaštite. Rekonstruisana je hidrantska mreža, servisiran vatrodojavni sistem i zamijenjeni neispravni dijelovi opreme. Ipak, ostalo je još posla. U toku je zamjena dva lifta, vrijedna gotovo 232 hiljade maraka, a završetak radova očekuje se krajem novembra. Tek nakon toga bit će moguće nastaviti postupak izdavanja dopunske upotrebne dozvole.

„Nakon završetka radova na unapređenju i sanaciji postojećeg sistema hidrantske instalacije izvršen je pregled sistema i provjera njegove funkcionalnosti. Nakon izvršenog pregleda i provedenih mjera dobili smo odgovarajuću potvrdu kojom je konstatovano da je sistem hidrantske instalacije ispravan i funkcionalan”, kazala je Andrea Stetkević, direktorica JU Dom penzionera Tuzla.

Istovremeno, rukovodstvo očekuje da će u narednih mjesec dana otkloniti glavne nedostatke, nakon čega će zatražiti novi inspekcijski pregled.

„Kontinuirano se radi na otklanjanju nedostataka koji su definisani kao nedostaci od strane komisija koje su izlazile dosad na teren. Ja mislim da smo mi na dobrom putu, da ćemo za nepunih mjesec dana te glavne nedostatke otkloniti i da ćemo odmah po otklanjanju tih nedostataka obratiti se Ministarstvu za ponovni izlazak komisije na teren, da utvrdi novo činjenično stanje”, izjavila je Irena Božić, predsjednica Upravnog odbora JU Dom penzionera Tuzla.

Za obnovu ustanove osigurana su i dodatna sredstva. Od 700 hiljada maraka koje je obezbijedilo Ministarstvo sigurnosti BiH, dio je namijenjen za nove liftove, a ostatak za renoviranje kupatila. Kantonalno ministarstvo nadležno za socijalnu politiku izdvojilo je 150 hiljada maraka za sanaciju sedmog sprata.