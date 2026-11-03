Krađe u Tuzli: Uhapšena žena, na meti bili novac i zlato

Nedžida Sprečaković

Krađe u Tuzli, počinjene tokom proteklih nekoliko mjeseci, dovele su do hapšenja žene osumnjičene za otuđenje novca, zlata i drugih vrijednosti od građana. Kako je saopćila Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona, riječ je o H. K. (1969) iz Tuzle.

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske stanice Centar i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske stanice Istok radili su na rasvjetljavanju više slučajeva krađe počinjenih na području grada. Operativnim radom došli su do saznanja koja osumnjičenu dovode u vezu s ovim krivičnim djelima.

Krađe u Tuzli istraživale dvije policijske stanice

Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, osumnjičena je u ponedjeljak, 2. novembra, lišena slobode.

Iz Uprave policije MUP-a TK saopćeno je da je nakon kriminalističke obrade predviđena njena predaja Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Prema policijskim navodima, postoji osnov sumnje da je H. K., s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, počinila produženo krivično djelo krađe iz člana 286. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Predmet istrage su krađe u Tuzli u kojima su tokom proteklih mjeseci otuđivani novac, zlato i druge vrijednosti.

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