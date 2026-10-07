U pretresima u Kalesiji pronađeno oko 2,5 kilograma droge i više od 17.000 KM

Arnela Šiljković - Bojić

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, 6. oktobra su na području Kalesije pretresli S.M. (1991) iz Gradačca, kao i objekte i vozilo koje koristi, te pronašli oko 2,5 kilograma materije koja svojim izgledom asocira na opojne droge, novac, digitalne vage i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu s proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Preliminarnim vaganjem utvrđeno je da se radi o oko 1,6 kilograma zeljaste materije koja asocira na Cannabis Sativu i oko 0,9 kilograma bijele materije koja asocira na amfetamin speed, dok će pronađene materije biti predmet daljeg vještačenja.

Prilikom pretresa od S.M. su oduzeti i mobilni telefon, 6.320 KM i 5.405 eura, dok su u kući, pomoćnim prostorijama, vikendici i vozilu pronađena i tri digitalne vage za precizno mjerenje.

S.M. je, po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon čega je, uz izvještaj sa dokazima, predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

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