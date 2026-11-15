MUP TK zaplijenio drogu vrijednu više od 740.000 KM, u 22 slučaja određen pritvor

Policija Tuzlanskog kantona tokom prvih devet mjeseci 2026. godine zaplijenila je drogu čija vrijednost premašuje 740.000 KM, dok su nadležni sudovi u 22 slučaja odredili pritvor osumnjičenim osobama. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pokazuju da je borba protiv proizvodnje i nezakonitog prometa narkotika i dalje jedan od važnih zadataka policijskih struktura.

Prema podacima MUP-a TK, u periodu od januara do septembra ove godine podneseno je ukupno 85 izvještaja o krivičnim djelima povezanim sa zloupotrebom opojnih droga.

Tokom policijskih aktivnosti zaplijenjene su značajne količine različitih vrsta narkotika, a nadležni sudovi su u 22 slučaja donijeli odluke o određivanju pritvora osumnjičenima.

Suzbijanje trgovine drogom jedan od prioriteta MUP-a TK

Policijske aktivnosti usmjerene su na otkrivanje i sprečavanje neovlaštene proizvodnje, posjedovanja i stavljanja u promet opojnih droga na području Tuzlanskog kantona.

Suzbijanje zloupotrebe narkotika predstavlja kontinuiran zadatak policije, a rezultati iz prvih devet mjeseci ove godine ukazuju na obim aktivnosti koje se provode u ovoj oblasti.

Prema dostupnim podacima, policija je u navedenom periodu nadležnim institucijama podnijela 85 izvještaja o krivičnim djelima iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, dok je u 22 slučaja određen pritvor osumnjičenim osobama.