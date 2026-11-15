Sindikat metalaca FBiH traži novi kolektivni ugovor: Radnici ne mogu dostojanstveno živjeti od svog rada

RTV SLON
Foto: Fena

Sindikat metalaca Federacije BiH, povodom 15. novembra, Dana metalaca, upozorio je na težak položaj radnika u ovom sektoru i zatražio hitno pokretanje pregovora o novom granskom kolektivnom ugovoru.

Od Udruženja poslodavaca FBiH traže početak pregovora, dok od Vlade Federacije BiH očekuju odluku o najnižoj plati koja će radnicima omogućiti podmirivanje barem osnovnih životnih potreba.

Također, od Vlade i Parlamenta FBiH zahtijevaju donošenje novog zakona o radu koji će, kako navode, biti prilagođen potrebama radnika, a ne kapitala.

„Dosta je potcjenjivanja rada, ponižavanja radnika i politike u kojoj je sve važnije od čovjeka koji rukama stvara novu vrijednost“, poručili su iz Sindikata.

U metalskom sektoru zaposleno gotovo 30.000 radnika

Iz Sindikata podsjećaju da je u metalskom sektoru Federacije BiH zaposleno gotovo 30.000 radnika, od kojih svaki izdržava tri ili četiri člana porodice. Ističu da radnici rade u teškim industrijskim uslovima, a da su njihove prosječne plate niže od federalnog prosjeka.

Posebno su ukazali na problem niskih primanja i činjenicu da se radnici moraju boriti za svako povećanje plate.

„Problem nije u tome što naši radnici neće da rade, nego što od svog rada ne mogu dostojanstveno živjeti“, naveli su iz Sindikata metalaca FBiH.

Upozorili su i da radnici neće odustati od svojih zahtjeva te da će, ukoliko izostane razumijevanje za njihove probleme za pregovaračkim stolom, koristiti i druge legitimne oblike sindikalne borbe, uključujući proteste.

„Bez radnika nema proizvodnje, bez proizvodnje nema privrede, a bez dostojanstvenog radnika nema budućnosti ove zemlje“, poručili su povodom Dana metalaca.

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