Barbarez nakon utakmice uputio poruku navijačima: Ponos koji se ne može opisati riječima

RTV SLON
Sergej Barbarez
Foto: Fudbalski savez BiH

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zahvalio je navijačima na podršci koju su pružili Zmajevima tokom utakmice protiv Švedske u Solni, ističući emocije, ljubav i zajedništvo koje su obilježili susret.

Barbarez se oglasio na svom Instagram profilu, gdje je objavio fotografiju sa stadiona Strawberry Arena, uz poruku zahvalnosti svima koji su bodrili reprezentaciju.

„Još jednom veliko HVALA na onim velikim emocijama od jučer, na onoj nevjerovatnoj podršci, na ljubavi prema našim reprezentativcima i na shvatanju da samo ZAJEDNIŠTVO pobjeđuje. Ponos koji osjećam se ne može riječima opisati“, napisao je Barbarez.

Podsjećamo, više od 30.000 navijača Bosne i Hercegovine bodrilo je reprezentaciju na gostovanju u Švedskoj. Iako su Zmajevi poraženi rezultatom 3:2, podrška s tribina i atmosfera u Solni ostavili su snažan utisak.

Barbarezova poruka još jednom je pokazala koliko selektor cijeni podršku navijača i zajedništvo koje prati reprezentaciju.

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