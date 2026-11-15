Nedžad-ef. Grabus zvanično preuzeo dužnost reisul-uleme, uručena mu menšura

Nedžad-ef. Grabus zvanično je preuzeo dužnost reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nakon što mu je u nedjelju, na svečanosti u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, uručena menšura i položena zakletva.

Menšuru je novom reisul-ulemi uručio predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH Edhem Bičakčić. Svečanosti su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, predsjednik Uprave za vjerske poslove Republike Turske Safi Arpagus, predstavnici diplomatskog kora, međunarodnih islamskih institucija, članovi izbornog tijela, vjerski velikodostojnici i brojni drugi zvaničnici.

Menšura je svečani dokument kojim se potvrđuju legalnost i častan izbor reisul-uleme, kao i njegova šerijatska ovlaštenja za obavljanje dužnosti. Njome se, između ostalog, potvrđuje i pravo reisul-uleme da putem murasele ovlašćuje muftije, imame, muallime, muderise i vjeroučitelje za obavljanje njihovih vjerskih dužnosti.

Grabus je za reisul-ulemu izabran 10. oktobra 2026. godine, na mandatni period od 2026. do 2033. godine. Prije izbora obavljao je dužnost sarajevskog muftije, a na čelu Islamske zajednice naslijedio je Huseina-ef. Kavazovića, kojem je istekao drugi mandat.

Od muftije ljubljanskog do reisul-uleme

Nedžad-ef. Grabus rođen je 1968. godine, a Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1987. godine. Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 1994, magistrirao 2001, a doktorirao 2008. godine.

Radio je u Vjersko-prosvjetnoj službi Rijaseta Islamske zajednice u BiH, a potom i na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je 2021. godine izabran u zvanje redovnog profesora. Predavao je i na Teološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, a bio je gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču.

Od 2006. do 2021. godine obavljao je dužnost muftije ljubljanskog i predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji. Jedan od najznačajnijih projekata koje je vodio bila je izgradnja Muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani, čija je džamija počela s radom 7. februara 2020. godine.

Autor je i saradnik brojnih knjiga, naučnih radova, prijevoda i akademskih članaka. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama i skupovima posvećenim religiji, obrazovanju, kulturi i međureligijskom dijalogu. Govori arapski, engleski i slovenski jezik.