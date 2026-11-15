Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 16.11.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle:
– u ulicama: 27. Jula i Husinske bune u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,
– u naselju Dokanj u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 17.11.2026. godine (utorak) na području:
1. Grada Srebrenika u naselju Tinja Cvijanovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,
2. Grada Lukavca u dijelu ulice Ratka Perića (zgrada Dženex) u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
3. Grada Tuzle:
– u naselju Dokanj u vremenu od 08:30 do 11:30 sati, te od 12:00 do 15:00 sati,
– u naselju Dragunja Škola u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

 

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