Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 16.11.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: 27. Jula i Husinske bune u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Dokanj u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 17.11.2026. godine (utorak) na području:

1. Grada Srebrenika u naselju Tinja Cvijanovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

2. Grada Lukavca u dijelu ulice Ratka Perića (zgrada Dženex) u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

3. Grada Tuzle:

– u naselju Dokanj u vremenu od 08:30 do 11:30 sati, te od 12:00 do 15:00 sati,

– u naselju Dragunja Škola u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.