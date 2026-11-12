Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 13.11.2026. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naseljima Bukinje Kolona, Plane, Mihatovići i Brgule u vremenu od 08:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Srednja Lipnica i Marjanovići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

2. Općine Čelić u naseljima Brnjik, Lukavica, Šibošnica, Nahvioci, Drijenča, Miladići, Humci, Brezje i Sitari u vremenu od 09:30 do 13:00 sati.

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