Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 09.11.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Općine Kalesija:
– u naselju Paljevine i u industrijskoj zoni u Gornjoj Kalesiji u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,
– u naseljima: Seljublje, Banj Brdo, Puljkov Do, Gornje Hrasno, Donje Hrasno, Čifluk i Paraći u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.
2. Grada Živinica:
– u naselju Svojat u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,
– u naseljima: Kamp Karaula, Karaula, Lug, Maline, Strašanj, Oskova Ušće, Lučići, Barički Gaj, Gornje Živinice Škola, Trumići, Spahići, Rasadine, Kopjevići, Brezik ,Višća, Šišići i Davulije, te u ulicama: Partizanska, Sprečka i XXIV u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,
– u naseljima: Spahići, Rasadine, Gornje Živinice Škola, Trumići, Višća, Brezik, Kopjevići i Šišići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
3. Općine Banovići u naselju Omazići u vremenu od 10:00 do 11:30 sati.
4. Grada Tuzle u ulici Hajrudina Mešića u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 10.11.2026. godine (utorak) na području:
1. Grada Tuzle u naseljima Srednja Lipnica i Marjanovići u vremenu od 08.30 do 16:00 sati.
2. Grada Srebrenika:
– u naselju Uroža Drenik u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,
– u dijelu naselja Donji Srebrenik u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.
3. Općine Kalesija:
– u naseljima: Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Rainci Gornji, Međas i Petrovice u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,
– u naseljima: Kalesija Gornja, Memići, Brda, Hrvačići, Bulatovci, Markovići, Hemlijaši, Zukići i Brezik u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,
– u naseljima: Pahunjak, Jajići, Zukići, Zolje, Zelina, Jelovo Brdo i Gojčin u vremenu od 12:30 do 14:00 sati.

 

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