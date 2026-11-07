Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

 

Dana 08.11.2026. godine (nedelja) na području:

1. Općine Kalesija:

– u naseljima: Paljevine i Carska Bašča u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Kalesija Centar u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naseljima: Carska Bašča i Olanovica u vremenu od 12:30 do 14:00 sati.

2. Grada Živinica u ulici 1. Marta u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.

 

Dana 09.11.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Općine Kalesija:

– u naselju Paljevine i u industrijskoj zoni u Gornjoj Kalesiji u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u naseljima: Seljublje, Banj Brdo, Puljkov Do, Gornje Hrasno, Donje Hrasno, Čifluk i Paraći u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.

2. Grada Živinica:

– u naselju Svojat u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Kamp Karaula, Karaula, Lug, Maline, Strašanj, Oskova Ušće, Lučići, Barički Gaj, Gornje Živinice Škola, Trumići, Spahići, Rasadine, Kopjevići, Brezik ,Višća, Šišići i Davulije, te u ulicama: Partizanska, Sprečka i XXIV u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Spahići, Rasadine, Gornje Živinice Škola, Trumići, Višća, Brezik, Kopjevići i Šišići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Općine Banovići u naselju Omazići u vremenu od 10:00 do 11:30 sati.

4. Grada Tuzle u ulici Hajrudina Mešića u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

 

 

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