U ponedjeljak štrajk upozorenja u svim školama u TK, nastava će biti prekinuta na sat vremena

U svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona u ponedjeljak, 9. novembra, bit će održan štrajk upozorenja. Štrajk je najavljen u periodu od 12 do 13 sati, tokom kojeg će nastava biti prekinuta na jedan sat.

Kako navode iz sindikata, razlog za organizovanje štrajka je kršenje kolektivnog ugovora, odnosno kašnjenje u isplati naknada za prijevoz zaposlenih.

Prosvjetni radnici naknade za prijevoz nisu primili već dva mjeseca, a neizvjesno je i kada će biti izvršena naredna isplata. Sindikati podsjećaju da je ranije obećano kako će problem biti riješen do 1. septembra 2026. godine.

Povodom nezadovoljstva zaposlenih oglasila se i Vlada Tuzlanskog kantona, navodeći da radi na pronalaženju rješenja za isplatu naknada koje pripadaju zaposlenima.

U Vladi TK održan je interresorni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava i preduzeća Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla. Razgovarano je o primjeni važećeg cjenovnika, načinu obračuna naknada i mogućim rješenjima trenutne situacije.

Iz Vlade su poručili da isplata još nije realizovana, ali da se radi na pronalaženju modela koji bi bio primjenjiv na sve zaposlene koji ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz.

Za narednu sedmicu najavljen je sastanak predstavnika Vlade TK i nadležnih ministarstava sa sindikatima, na kojem bi trebalo biti razgovarano o preostalim pitanjima i mogućnosti postizanja konačnog dogovora.