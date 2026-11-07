Građani BiH traže povrat PDV-a u Hrvatskoj: Evo šta najviše kupuju i kako do novca

Povrat PDV-a u Hrvatskoj sve je češća mogućnost koju koriste građani Bosne i Hercegovine prilikom kupovine preko granice, posebno kada je riječ o odjeći, obući, parfemima i elektronskim uređajima. Prema podacima Carinske uprave Republike Hrvatske, tokom tri ljetna mjeseca na graničnim prelazima prema BiH obrađeno je oko hiljadu zahtjeva za povrat poreza.

Podaci se odnose na period od 1. juna do 31. augusta 2026. godine, a broj zahtjeva bio je približno deset posto manji nego u istom periodu prošle godine. Iz hrvatske Carinske uprave za Fenu navode da, uprkos smanjenju, nije bilo značajnijih odstupanja u broju zahtjeva.

Najviše zahtjeva evidentirano je na graničnom prelazu Gornji Varoš, a slijede prelazi Metković – Nova Sela i Slavonski Brod.

Šta građani BiH najčešće kupuju u Hrvatskoj?

Kupci iz Bosne i Hercegovine povrat PDV-a najčešće traže za odjeću, obuću i parfeme, ali i za proizvode veće vrijednosti poput mobilnih telefona, laptopa i drugih elektronskih uređaja.

Među artiklima za koje se podnose zahtjevi nalaze se i kućanski aparati, satovi, nakit te različite potrepštine za domaćinstvo.

Mogućnost povrata dijela novca dodatno utječe na isplativost kupovine u Hrvatskoj, naročito kada je riječ o skupljim proizvodima.

Ko ima pravo na povrat PDV-a u Hrvatskoj?

Prema pravilima hrvatske Carinske uprave, pravo na povrat PDV-a imaju kupci koji nemaju prebivalište niti uobičajeno boravište na području Evropske unije.

Jedan od osnovnih uslova jeste da vrijednost robe na jednom računu, uključujući PDV, bude veća od 100 eura.

Kupac mora imati račun i odgovarajući obrazac za povrat poreza, a podaci na dokumentima moraju odgovarati podacima iz pasoša ili lične karte.

Kupljena roba mora biti iznesena iz Evropske unije prije isteka tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena kupovina. Prilikom izlaska iz EU carinski službenici mogu zatražiti da im kupac pokaže robu radi provjere podudarnosti s računom i obrascem.

Kako ostvariti povrat PDV-a nakon kupovine?

Postupak počinje u prodavnici, gdje kupac od prodavca traži obrazac PDV-P ili odgovarajući Tax Free dokument.

Prilikom izlaska iz Evropske unije obrazac i račun potrebno je predočiti carinskim službenicima, zajedno s kupljenom robom ako to zatraže. Nakon provjere carina potvrđuje izvoz, što je neophodno za ostvarivanje povrata poreza.

Sama ovjera na granici ne znači da je novac automatski isplaćen. Povrat se ostvaruje preko prodavca ili posredničke kompanije, u skladu s pravilima i postupkom koji se primjenjuje pri kupovini.

Novi elektronski obrazac ubrzava proceduru

Od 17. jula 2026. godine u Hrvatskoj je omogućeno elektronsko popunjavanje obrasca PDV-P, što kupcima i prodavcima olakšava postupak ostvarivanja prava na povrat poreza.

Elektronski obrazac sadrži barkod koji carinskim službenicima omogućava automatsko preuzimanje podataka. Na taj način skraćuje se vrijeme potrebno za evidentiranje i ovjeru zahtjeva.

Građani dokument mogu pokazati u odštampanom obliku ili elektronski, na mobilnom telefonu ili drugom pametnom uređaju.

Ipak, elektronski obrazac ne ukida obavezu carinske kontrole. Službenici i dalje provjeravaju odgovara li kupljena roba podacima navedenim na računu i dokumentaciji za povrat PDV-a.