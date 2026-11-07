Sloboda danas dočekuje Igman na Tušnju, pobjedom želi ostati u borbi za vrh

FK Sloboda Tuzla danas na stadionu Tušanj dočekuje Igman iz Konjica u okviru 13. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 13:30 sati, a crveno-crni će pred domaćim navijačima pokušati osvojiti nova tri boda i nastaviti borbu za vrh prvenstvene tabele.

Sloboda u današnji susret ulazi s treće pozicije, sa 24 osvojena boda iz 12 utakmica, dok je Igman na petom mjestu sa 22 boda. Na čelu tabele nalazi se Posušje sa 29 bodova, a drugi je Travnik sa 25.

Tuzlanski tim je u dosadašnjem dijelu prvenstva ostvario sedam pobjeda, tri remija i dva poraza. Eventualna pobjeda protiv Igmana bila bi posebno značajna jer je riječ o direktnom konkurentu u borbi za pozicije u vrhu tabele.

Crveno-crni u ovaj susret ulaze nakon dvije uzastopne prvenstvene pobjede. Najprije su savladali Bratstvo rezultatom 2:1, a potom su bili bolji i od Stupčanice, koju su pobijedili sa 1:0.

Današnja utakmica ujedno je pretposljednji domaći susret Slobode u jesenjem dijelu sezone.

Iz FK Sloboda pozvali su navijače da dođu na Tušanj i podrže ekipu u nastojanju da nastavi pobjednički niz i osvoji važne prvenstvene bodove.