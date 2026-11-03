Sloboda u subotu dočekuje Igman na Tušnju: Crveno-crni žele nastaviti pobjednički niz

Ali Huremović
Sloboda u subotu dočekuje Igman na Tušnju: Crveno-crni žele nastaviti pobjednički niz

FK Sloboda Tuzla u subotu, 7. novembra, na stadionu Tušanj dočekuje FK Igman Konjic u okviru 13. kola Prve lige Federacije BiH. Utakmica počinje u 13:30 sati, a Tuzlaci će pred domaćom publikom tražiti novu prvenstvenu pobjedu.

Crveno-crni u susret ulaze nakon dvije uzastopne ligaške pobjede. Sloboda je u prethodnom kolu na gostovanju u Gračanici savladala Bratstvo rezultatom 2:1, dok je kolo ranije na Tušnju bila bolja od Stupčanice rezultatom 1:0.

Predstojeći duel protiv Igmana bit će pretposljednja domaća utakmica Slobode u jesenjem dijelu sezone, a iz tuzlanskog kluba pozvali su navijače da dođu na stadion i pruže podršku ekipi.

FK Sloboda Tuzla želi novu pobjedu pred domaćim navijačima

Nakon uspješnih nastupa u prethodna dva prvenstvena kola, Sloboda će pokušati nastaviti niz pozitivnih rezultata i osvojiti nova tri boda.

Susret protiv ekipe iz Konjica prilika je da crveno-crni nastave dobre nastupe u prvenstvu, ali i da pred svojim navijačima potvrde dobru formu.

Utakmica između Slobode i Igmana igra se u subotu, 7. novembra, s početkom u 13:30 sati na stadionu Tušanj u Tuzli.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sloboda slavila u Gračanici: Jordan pogodio za pobjedu u 85. minuti

Vijesti

FK Sloboda danas gostuje u Gračanici: Crveno-crni protiv Bratstva

BiH

Cvijan Milošević slavi 63. rođendan: Cviko i dani na Tušnju

Istaknuto

Sloboda i Željezničar večeras na Tušnju igraju veliki derbi Kupa BiH

Sport

Sloboda pobijedila Stupčanicu na Tušnju i stigla do trećeg mjesta

Newsletter

Spektakl na Tušnju: Sloboda i Željezničar u utorak igraju veliki derbi...

DNEVNI KVIZ

DNEVNI KVIZ – Koliko poznajete Bosnu i Hercegovinu?

BiH

Retrogradni Merkur: Ministrica obrazovanja savjetuje odgodu ugovora

Vijesti

Granična policija zapošljava radnike, plata do tri hiljade KM

BiH

CIK BiH danas potvrđuje rezultate: Kada ćemo saznati ko će formirati vlast?

Magazin

Turskoj vraćeno 100 ukradenih artefakata: Statue rimskih careva ponovo spojene nakon više decenija

Učitati više