Sloboda u subotu dočekuje Igman na Tušnju: Crveno-crni žele nastaviti pobjednički niz

FK Sloboda Tuzla u subotu, 7. novembra, na stadionu Tušanj dočekuje FK Igman Konjic u okviru 13. kola Prve lige Federacije BiH. Utakmica počinje u 13:30 sati, a Tuzlaci će pred domaćom publikom tražiti novu prvenstvenu pobjedu.

Crveno-crni u susret ulaze nakon dvije uzastopne ligaške pobjede. Sloboda je u prethodnom kolu na gostovanju u Gračanici savladala Bratstvo rezultatom 2:1, dok je kolo ranije na Tušnju bila bolja od Stupčanice rezultatom 1:0.

Predstojeći duel protiv Igmana bit će pretposljednja domaća utakmica Slobode u jesenjem dijelu sezone, a iz tuzlanskog kluba pozvali su navijače da dođu na stadion i pruže podršku ekipi.

FK Sloboda Tuzla želi novu pobjedu pred domaćim navijačima

Nakon uspješnih nastupa u prethodna dva prvenstvena kola, Sloboda će pokušati nastaviti niz pozitivnih rezultata i osvojiti nova tri boda.

Susret protiv ekipe iz Konjica prilika je da crveno-crni nastave dobre nastupe u prvenstvu, ali i da pred svojim navijačima potvrde dobru formu.

Utakmica između Slobode i Igmana igra se u subotu, 7. novembra, s početkom u 13:30 sati na stadionu Tušanj u Tuzli.