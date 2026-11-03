Ukradeni artefakti koji su decenijama bili rasuti po muzejima i privatnim zbirkama širom svijeta ponovo se vraćaju u Tursku. U Istanbul je iz Sjedinjenih Američkih Država vraćeno 100 vrijednih kulturnih dobara, dok je posebna izložba okupila bronzane statue rimskih careva koje su tokom ilegalnih iskopavanja bile razdvojene i prokrijumčarene iz zemlje.

Turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy predstavio je vraćene predmete na konferenciji za medije održanoj u Arheološkim muzejima Istanbula, gdje je otvorena i izložba pod nazivom „Nema izlaza: Bubon“.

Povratak kulturnog blaga rezultat je saradnje turskih institucija s američkim pravosudnim i istražnim organima, uz korištenje naučnih dokaza kojima je potvrđeno porijeklo predmeta.

Ukradeni artefakti vraćeni nakon zaustavljene aukcije u SAD-u

Proces povratka pokrenut je nakon što je jedna aukcijska kuća u Sjedinjenim Američkim Državama u maju 2026. godine ponudila na prodaju vrijedne predmete porijeklom iz Anadolije.

Tursko Ministarstvo kulture i turizma reagovalo je dostavljanjem naučnih podataka i prateće dokumentacije Okružnom tužilaštvu Manhattana i američkoj Službi za istrage domovinske sigurnosti (HSI). Nakon toga prodaja je obustavljena, a kulturna dobra vraćena su u Tursku.

Ministar Ersoy istakao je značaj saradnje s Okružnim tužilaštvom Manhattana, HSI-jem, Ministarstvom vanjskih poslova i Generalnim konzulatom Turske u New Yorku. Zahvalio je i kompaniji Turkish Airlines, koja je osigurala transport artefakata.

Predstavljanju vraćenog kulturnog blaga prisustvovao je Matthew Bogdanos, zamjenik okružnog tužioca Manhattana i šef Jedinice za borbu protiv krijumčarenja antikviteta.

Ersoy je poručio da cilj povratka nije samo premještanje predmeta iz jedne muzejske vitrine u drugu, nego njihovo ponovno povezivanje s historijskim pričama i kulturnim okruženjem kojem pripadaju.

Među vraćenim predmetima nalazi se 40 artefakata starih više od 4.000 godina

Među 100 vraćenih kulturnih dobara posebno se izdvaja grupa od 40 predmeta s arheološkog lokaliteta Horoztepe, smještenog u općini Erbaa u turskoj pokrajini Tokat.

Riječ je o ceremonijalnim muzičkim instrumentima, oružju i metalnim posudama koje potiču iz perioda između 2300. i 2000. godine prije nove ere. Ovi predmeti svjedoče o razvijenim tehnikama obrade metala u Anadoliji tokom ranog bronzanog doba.

Artefakti su opljačkani prije gotovo 70 godina, a njihovo porijeklo potvrđeno je detaljnim naučnim i historijskim analizama stručnjaka iz različitih oblasti.

U Tursku su vraćene i 44 terakotne arhitektonske ploče iz sela Düver u regiji Burdur. Nastale su u šestom stoljeću prije nove ere, a korištene su za pokrivanje krovova i ukrašavanje antičkih građevina.

Dijelovi ove zbirke ranije su vraćeni iz SAD-a 2022. godine, Danske 2024. godine i Muzeja lijepih umjetnosti Virginije 2025. godine.

Povratkom posljednje grupe iz Muzeja J. Paul Getty u Los Angelesu zbirka je kompletirana.

U narednim projektima ploče će biti spojene s ostalim dijelovima koji se već čuvaju u Arheološkim muzejima Istanbula.

Među vraćenim djelima nalaze se i portret iz antičkog grada Afrodizijasa, pozorišne maske i statuete boginja.

Statue rimskih careva ponovo na jednom mjestu nakon više decenija

Posebnu pažnju privukla je izložba „Nema izlaza: Bubon“, na kojoj su okupljene bronzane statue rimskih careva opljačkane iz antičkog grada Bubona, u blizini sela İbecik u regiji Burdur.

Statue su prvobitno pronađene u Sebasteionu, svetištu posvećenom rimskim carevima i njihovim porodicama.

Tokom ilegalnih iskopavanja šezdesetih godina prošlog stoljeća skulpture su razdvojene, a njihovi dijelovi prokrijumčareni su iz Turske.

Glave, torza i udovi završili su u različitim muzejskim i privatnim zbirkama širom svijeta.

Stručnjaci su godinama istraživali njihovo porijeklo, upoređujući tragove spojeva na stopalima statua s kamenim postoljima pronađenim na arheološkom lokalitetu. Dodatne analize tla i izotopa olova potvrdile su povezanost skulptura s Bubonom.

Na izložbi su ponovo okupljene bronzane statue rimskih careva Lucija Vera, Septimija Severa, Karakale i Marka Aurelija.

Ovi ukradeni artefakti predstavljaju važan dio rimskog naslijeđa Anadolije, a njihovo ponovno okupljanje omogućava stručnjacima da ih proučavaju u izvornom historijskom kontekstu.

Arheološka iskopavanja u Bubonu ponovo su pokrenuta 2023. godine. Istraživanja predvode turski arheološki stručnjaci u saradnji s Arheološkim muzejom u Burduru.

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