Turska obnavlja most star hiljadu godina na granici s Armenijom

Turska je završila tendersku proceduru za obnovu historijskog mosta Ani iz 10. vijeka, smještenog na rijeci Arpaçay, koja razdvaja Tursku i Armeniju.

Riječ je o građevini koja je nekada imala važnu ulogu na Putu svile, a njena obnova dio je procesa približavanja dvije susjedne zemlje.

Turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloğlu potvrdio je da je Generalna direkcija za autoceste (KGM) provela tender 16. septembra, dok je ugovor o izvođenju radova potpisan 28. septembra.

Realizaciju projekta nadzirat će zajednička komisija koju čine predstavnici ministarstva i KGM-a. Ipak, detalji o izvođaču radova, vrijednosti investicije i planiranom roku završetka još nisu objavljeni.

Dogovor o obnovi mosta postignut je 4. maja u Jerevanu, tokom samita Evropske političke zajednice. Protokol su potpisali turski specijalni izaslanik Serdar Kılıç i armenski predstavnik Ruben Rubinyan, u prisustvu turskog potpredsjednika Cevdeta Yılmaza i armenskog premijera Nikola Pašinjana.

Most Ani nekada je povezivao trgovačke puteve

Historijski most Ani nalazi se u blizini istoimenog arheološkog lokaliteta u turskoj pokrajini Kars, koji je od 2016. godine na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine.

Izgrađen u 10. vijeku, most je predstavljao važnu poveznicu na nekadašnjem Putu svile, a koristio se i kao carinski prijelaz za trgovce koji su prolazili ovim područjem.

Prema historijskim podacima koje je iznio ministar Uraloğlu, građevina je bila duga 80, a široka osam metara. Nalazila se na dijelu rijeke gdje se korito sužava na približno 36 metara.

Njegov glavni luk, raspona 31 metar, urušio se 16. oktobra 1807. godine. Od nekadašnjeg mosta ostali su samo noseći stubovi, koji i danas svjedoče o njegovoj nekadašnjoj veličini i značaju.

Obnova mosta dio normalizacije odnosa Turske i Armenije

Projekt obnove ima i politički značaj jer Turska i Armenija već decenijama nemaju uspostavljene diplomatske odnose, dok je njihova kopnena granica zatvorena od 1993. godine.

Proces normalizacije odnosa pokrenut je 2022. godine, kada su dvije države započele razgovore o postepenom poboljšanju međusobne saradnje.

Jedan od prethodno postignutih dogovora predviđa otvaranje granice za državljane trećih zemalja i osobe s diplomatskim pasošima. Međutim, prema pisanju Türkiye Today, ta mjera još nije provedena.

Potpisivanje protokola i završetak tenderske procedure za obnovu mosta Ani predstavljaju konkretne korake u saradnji dvije države, iako datum početka i završetka građevinskih radova još nije saopćen.