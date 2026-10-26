Mađarska planira uvođenje eura do 2030. godine

Mađarska planira ispuniti uslove za uvođenje eura do 2030. godine, ali ostvarenje tog cilja zavisit će od uspješnosti planiranih ekonomskih reformi i smanjenja budžetskog deficita.

Međunarodna kreditna rejting agencija Fitch ocijenila je da vladini finansijski planovi podržavaju približavanje eurozoni, ali upozorava na značajne izazove u njihovoj provedbi.

Prema prijedlogu budžeta koji je predstavio premijer Peter Magyar, mađarska vlada namjerava smanjiti budžetski deficit sa očekivanih 7,5 posto bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini na 4,9 posto u 2027. godini.

Plan podrazumijeva smanjenje javne potrošnje, povećanje pojedinih poreza i racionalizaciju poslovanja državnih institucija. Među predviđenim mjerama nalazi se i smanjenje rashoda ministarstava i državnih kompanija za najmanje deset posto.

Dodatni prihodi trebali bi biti osigurani kroz povećanje poreza na dobit preduzeća, smanjenje određenih olakšica za inovacije te veće porezno opterećenje energetskih kompanija i imovine bogatijih građana.

Fitch upozorava na rizike u smanjenju budžetskog deficita

Iako Fitch smatra da je predstavljeni budžet usklađen s dugoročnim ciljevima približavanja eurozoni, agencija upozorava da će provođenje najavljenih mjera biti zahtjevno.

Posebno važan bit će rezultat fiskalne politike u 2027. godini, jer će pokazati može li mađarska vlada ostvariti najavljeno smanjenje javne potrošnje i stabilizovati državne finansije.

Vladin plan predviđa da budžetski deficit u 2028. godini bude smanjen na četiri posto BDP-a, dok bi do 2030. trebao pasti na 2,8 posto.

Fitch je nešto oprezniji u svojim procjenama. Agencija očekuje da će deficit naredne godine iznositi oko 5,4 posto BDP-a, ali također predviđa njegovo postepeno smanjenje ispod tri posto do kraja decenije.

Dodatni izazov predstavlja javni dug, za koji se procjenjuje da bi tokom 2027. i 2028. godine mogao dostići 77,7 posto BDP-a. Njegovo buduće kretanje zavisit će od privrednog rasta, stabilnosti forinte i uslova zaduživanja.

Kada bi Mađarska mogla uvesti euro?

Ispunjavanje budžetskih ciljeva samo je jedan od preduslova za pristupanje eurozoni. Mađarska će morati zadovoljiti i kriterije koji se odnose na inflaciju, dugoročne kamatne stope, stabilnost deviznog kursa i usklađenost zakonodavstva s pravilima Evropske unije.

Jedan od ključnih koraka predstavlja ulazak u Evropski mehanizam deviznih kurseva ERM II, u kojem država mora provesti najmanje dvije godine prije usvajanja zajedničke evropske valute.

Prema procjenama konsultantske kompanije Eurasia Group, Mađarska bi euro mogla uvesti 2032. godine, pod uslovom da prethodno ispuni neophodne kriterije i pravovremeno pristupi mehanizmu ERM II.

Mađarska trenutno ima kreditni rejting BBB s negativnim izgledima, a Fitch upozorava da će sposobnost vlade da provede fiskalnu konsolidaciju biti važna za buduće ocjene kreditne sposobnosti zemlje.

Vlada očekuje privredni rast od 2,7 posto u 2027. godini, uz postepeno ubrzanje na više od tri posto do kraja decenije. Fitch predviđa sličan trend, uz nešto oprezniju procjenu rasta u narednoj godini.