Obustavljen disciplinski postupak protiv bivšeg predsjednika Suda BiH Ranka Debevca

Disciplinski postupak protiv Ranka Debevca, bivšeg predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, obustavljen je nakon što je u augustu ove godine podnio ostavku na funkcije predsjednika i sudije ove pravosudne institucije.

Odluku je objavilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

Prema objavljenoj odluci Drugostepene disciplinske komisije, VSTV je 20. augusta zaprimio Debevčev dopis o ostavci, prije nego što mu je uručena odluka donesena u drugostepenom postupku.

Drugostepena komisija prethodno je odbila kao neosnovanu žalbu koju je Debevec podnio 16. jula 2026. godine i potvrdila prvostepenu odluku kojom je utvrđena njegova disciplinska odgovornost.

Prvostepena disciplinska komisija ranije je donijela odluku o razrješenju Debevca s dužnosti predsjednika i sudije Suda BiH.

Disciplinska odgovornost utvrđena zbog postupanja u 16 predmeta

Prema nalazima disciplinske komisije, Debevec je tokom najmanje godinu i devet mjeseci, u ukupno 16 sudskih predmeta, propustio postupati u skladu s odredbama Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima.

Takvo postupanje ocijenjeno je kao ozbiljno kršenje službene dužnosti, odnosno ponašanje koje dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i vjerodostojnost pravosuđa.

Konačna odluka VSTV-a objavljena je u anonimiziranom obliku, ali je Detektor na osnovu broja disciplinskog predmeta potvrdio da se odnosi na Ranka Debevca.

Krivični postupak protiv Debevca se nastavlja

Obustavljanje disciplinskog postupka ne utječe na odvojeni krivični postupak koji se protiv bivšeg predsjednika Suda BiH vodi pred Posebnim odjelom za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH.

Debevec se u tom postupku tereti za više krivičnih djela, među kojima su zloupotreba položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, neovlašteno prisluškivanje i snimanje, lažno predstavljanje te kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

Nastavak suđenja zakazan je za srijedu, 28. oktobra.