Vučić i SNS pobijedili u samo tri od 29 gradova Srbije

Preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji pokazuju da je Studentska lista ostvarila pobjedu u 26 od ukupno 29 gradova, dok su Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka (SNS) većinsku podršku dobili u samo tri grada. Riječ je o Vranju, Leskovcu i Prokuplju.
Prema podacima koje prenosi Nova.rs, Studentska lista ostvarila je uvjerljivu prednost u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim većim gradovima Srbije. U pojedinim sredinama razlika između dvije vodeće liste premašila je 30 procentnih poena.
U Beogradu je Studentska lista osvojila 63,61 posto glasova, dok je SNS dobio 31,95 posto. Slični rezultati zabilježeni su u Novom Sadu, gdje je studentski pokret osvojio 63,80 posto, a lista koju predvodi Vučić 31,88 posto.
Značajnu prednost studenti su ostvarili i u Nišu, sa 60,44 posto glasova naspram 35,51 posto podrške SNS-u. U Kragujevcu je odnos bio 58,53 prema 35,87 posto, dok je u Čačku Studentska lista osvojila 62,20 posto glasova.
U kojim gradovima su pobijedili Vučić i SNS?
Prema objavljenim preliminarnim podacima, SNS je ostvario pobjedu u Vranju, Leskovcu i Prokuplju.
U Vranju je Vučićeva lista osvojila 53,19 posto glasova, a Studentska lista 41,21 posto. U Prokuplju je SNS dobio 52,74 posto podrške, dok je studentskom pokretu pripalo 42,84 posto glasova.
Nešto manja razlika zabilježena je u Leskovcu, gdje je SNS osvojio 49,25 posto, a Studentska lista 44,72 posto glasova.
U pojedinim gradovima u kojima je pobijedila Studentska lista rezultat je bio znatno neizvjesniji. U Kikindi su studenti osvojili 47,15 posto, a SNS 46,70 posto, dok je u Loznici odnos bio 48,47 prema 47,69 posto.
Preliminarni rezultati izbora u Srbiji po gradovima
U nastavku su prikazani objavljeni rezultati za 26 gradova iz dostavljenog izvještaja, izraženi u procentima osvojenih glasova.
|Grad
|Studentska lista
|SNS
|Beograd
|63,61%
|31,95%
|Novi Sad
|63,80%
|31,88%
|Niš
|60,44%
|35,51%
|Kragujevac
|58,53%
|35,87%
|Čačak
|62,20%
|33,97%
|Valjevo
|62,12%
|33,38%
|Užice
|61,36%
|34,70%
|Pančevo
|59,53%
|36,58%
|Vršac
|56,30%
|39,47%
|Zrenjanin
|56,21%
|38,71%
|Kraljevo
|54,50%
|40,26%
|Šabac
|54,50%
|41,34%
|Bor
|54,38%
|41,02%
|Smederevo
|52,74%
|42,57%
|Subotica
|52,09%
|35,36%
|Sombor
|52,06%
|41,62%
|Zaječar
|51,82%
|43,05%
|Požarevac
|50,34%
|44,93%
|Sremska Mitrovica
|50,21%
|45,31%
|Kruševac
|50,20%
|45,29%
|Jagodina
|50,13%
|36,44%
|Pirot
|48,92%
|45,94%
|Loznica
|48,47%
|47,69%
|Kikinda
|47,15%
|46,70%
|Novi Pazar
|40,10%
|19,61%
|Vranje
|41,21%
|53,19%
|Leskovac
|44,72%
|49,25%
|Prokuplje
|42,84%
|52,74%