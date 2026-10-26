Vučić i SNS pobijedili u samo tri od 29 gradova Srbije

Preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji pokazuju da je Studentska lista ostvarila pobjedu u 26 od ukupno 29 gradova, dok su Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka (SNS) većinsku podršku dobili u samo tri grada. Riječ je o Vranju, Leskovcu i Prokuplju.

Prema podacima koje prenosi Nova.rs, Studentska lista ostvarila je uvjerljivu prednost u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim većim gradovima Srbije. U pojedinim sredinama razlika između dvije vodeće liste premašila je 30 procentnih poena.

U Beogradu je Studentska lista osvojila 63,61 posto glasova, dok je SNS dobio 31,95 posto. Slični rezultati zabilježeni su u Novom Sadu, gdje je studentski pokret osvojio 63,80 posto, a lista koju predvodi Vučić 31,88 posto.

Značajnu prednost studenti su ostvarili i u Nišu, sa 60,44 posto glasova naspram 35,51 posto podrške SNS-u. U Kragujevcu je odnos bio 58,53 prema 35,87 posto, dok je u Čačku Studentska lista osvojila 62,20 posto glasova.

U kojim gradovima su pobijedili Vučić i SNS?

Prema objavljenim preliminarnim podacima, SNS je ostvario pobjedu u Vranju, Leskovcu i Prokuplju.

U Vranju je Vučićeva lista osvojila 53,19 posto glasova, a Studentska lista 41,21 posto. U Prokuplju je SNS dobio 52,74 posto podrške, dok je studentskom pokretu pripalo 42,84 posto glasova.

Nešto manja razlika zabilježena je u Leskovcu, gdje je SNS osvojio 49,25 posto, a Studentska lista 44,72 posto glasova.

U pojedinim gradovima u kojima je pobijedila Studentska lista rezultat je bio znatno neizvjesniji. U Kikindi su studenti osvojili 47,15 posto, a SNS 46,70 posto, dok je u Loznici odnos bio 48,47 prema 47,69 posto.

Preliminarni rezultati izbora u Srbiji po gradovima

U nastavku su prikazani objavljeni rezultati za 26 gradova iz dostavljenog izvještaja, izraženi u procentima osvojenih glasova.