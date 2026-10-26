Srdanović nakon pobjede studenata: Gradit ćemo bolje odnose sa regijom

Ilija Srdanović, nosilac pobjedničke liste „Studenti pobeđuju“, najavio je nakon parlamentarnih izbora u Srbiji izgradnju drugačije države i poboljšanje odnosa sa susjednim zemljama.

Govoreći o izbornom porazu Aleksandra Vučića, poručio je da je takav ishod očekivan i da studentski pokret već ima jasne planove za budućnost Srbije.

U izjavi za crnogorsku Televiziju Vijesti, Srdanović je objasnio da je Studentska lista tokom kampanje nastojala uspostaviti neposredan odnos s građanima, razgovarajući o njihovim svakodnevnim problemima i očekivanjima.

Prema njegovim riječima, upravo su ti razgovori poslužili kao osnova za politički program koji je dobio podršku većine birača.

„Oni su nas upoznali kao ljude, a mi smo od njih dobili informaciju šta njima nedostaje. To je pretočeno u studentski program. I oni su vjerovali u ono što im mi govorimo“, izjavio je Srdanović, dodajući da su studenti tokom cijele kampanje vjerovali u pobjedu.

Srdanović o Vučiću: Zasluženo je otišao na smetlište

Komentarišući poraz dosadašnje vladajuće strukture, Srdanović je oštro kritikovao Aleksandra Vučića, čija je politička opcija godinama dominirala srbijanskom političkom scenom.

Kazao je da izborni rezultat pokazuje koliko su građani bili spremni na promjene, a potom uputio poruku o Vučićevom političkom odlasku.

„Zamislite koliki je to siguran rezultat, kad je osoba koja je u crni veo istorije zavila Srbiju, deceniju i po i duže, otišla zasluženo na smetlište“, izjavio je Srdanović za TV Vijesti.

Istakao je da se studentski pokret namjerava okrenuti budućnosti, uz poseban naglasak na kvalitetnije odnose Srbije sa susjednim državama i međunarodnom zajednicom.

„Pravićemo bolju Srbiju, na dobrobit naših građana, na bolje međudržavne odnose sa susjedima i sa čitavom međunarodnom zajednicom“, poručio je.

Studentska lista osvojila parlamentarnu većinu

Prema projekciji Ipsosa i CeSID-a na osnovu 98,4 posto obrađenog uzorka, Studentska lista osvojila je približno 53 posto glasova, što joj donosi 141 mandat u Narodnoj skupštini Srbije. Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila je 38,8 posto glasova, odnosno 103 mandata.

Za samostalnu parlamentarnu većinu potrebno je najmanje 126 od ukupno 250 poslaničkih mjesta.

Aleksandar Vučić priznao je izborni poraz tokom izborne noći, nakon čega je uslijedilo slavlje pristalica studentskog pokreta u Beogradu i drugim gradovima Srbije.