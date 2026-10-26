Za centre za socijalni rad u TK osigurano 130 hiljada KM

Centri za socijalni rad u Tuzlanskom kantonu dobit će ukupno 130 hiljada KM za unapređenje uslova rada i nabavku neophodne opreme.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Fadil Alić danas je potpisao ugovore s predstavnicima 13 centara, čime je osigurana finansijska podrška kroz kapitalne investicije.

Sredstva su namijenjena poboljšanju uslova u ustanovama koje svakodnevno pružaju pomoć i podršku socijalno ugroženim građanima, a bit će iskorištena za nabavku opreme, namještaja i drugih sredstava potrebnih za rad.

Ministar Fadil Alić istakao je da, iako nije riječ o velikom finansijskom iznosu, podrška predstavlja potvrdu opredijeljenosti Vlade TK i resornog ministarstva da unaprijede rad centara za socijalni rad.

Prema njegovim riječima, izdvajanje sredstava ujedno je i priznanje zaposlenima u ovim ustanovama, koji se svakodnevno suočavaju sa zahtjevnim poslovima i složenim socijalnim problemima.

Direktorica Centra za socijalni rad Kladanj Razija Hodžić naglasila je da će odobrena sredstva biti iskorištena za nabavku opreme i vozila, što će zaposlenima omogućiti lakši rad na terenu i efikasnije pružanje usluga korisnicima.

Značaj podrške istakla je i direktorica Centra za socijalni rad Živinice Šemsija Aljić, navodeći da će njen centar sredstva usmjeriti na kupovinu računarske opreme i poboljšanje uslova rada zaposlenih.

Centar za socijalni rad Teočak, prema riječima direktora Osmana Hasanovića, planira nabaviti kancelarijski namještaj, računarsku opremu i klima-uređaj.

Rad centara za socijalni rad u Tuzlanskom kantonu dodatno otežavaju nedostatak stručnog kadra i sve složeniji zahtjevi korisnika socijalne zaštite. Dodijeljena sredstva trebala bi doprinijeti kvalitetnijem radu zaposlenih i efikasnijem pružanju pomoći građanima kojima je ona najpotrebnija.