Sloboda i Željezničar sutra će na stadionu Tušanj odmjeriti snage u šesnaestini finala Kupa Bosne i Hercegovine. Susret počinje u 20:30 sati, a uoči utakmice trener tuzlanskog kluba Edis Mulalić poručio je da njegova ekipa, uprkos razlici u kvalitetu i takmičarskom rangu, ima pravo vjerovati u pozitivan rezultat.

Crveno-crni u susret ulaze nakon prvenstvene pobjede protiv Stupčanice, koja je donijela dodatno samopouzdanje i dobro raspoloženje u svlačionici. Iako su zbog zgusnutog rasporeda imali malo vremena za pripremu, Mulalić vjeruje da njegovi igrači mogu odgovoriti izazovu koji ih očekuje.

Sloboda i Željezničar: Mulalić emocije ostavlja po strani

Posebnu pažnju privlači činjenica da će Mulalić predvoditi Slobodu protiv kluba u kojem je proveo najveći dio igračke i značajan dio trenerske karijere. Ipak, naglasio je da utakmicu ne treba posmatrati kao njegov lični obračun sa Željezničarom, već kao susret dva velika bosanskohercegovačka kluba.

Prema njegovim riječima, emocije ostaju po strani jer je trenutno potpuno posvećen Slobodi i igračima koji mu vjeruju. Svjestan je kvalitativne razlike između Premijer lige BiH i Prve lige FBiH, zbog čega od svojih fudbalera očekuje izuzetno zalaganje.

Mulalić je istakao da će Sloboda morati dati i 300 posto svojih mogućnosti kako bi nadoknadila kvalitet protivnika. Naglasio je i važnost taktičke discipline, posebno protiv ekipe koja na Tušanj dolazi nakon negativnog rezultata.

Kada je riječ o zdravstvenom biltenu, Kemal Osmanković imao je problema zbog udarca u kuk, dok je nastup Marina Galića pod velikim znakom pitanja zbog teže povrede mišića. Ostali fudbaleri uglavnom su spremni za utakmicu.

Mehanović: Želimo navijačima pokloniti još jednu pobjedu

Optimizam pred kup utakmicu dijeli i prvotimac Slobode Mirzad Mehanović, koji je istakao da u svlačionici vlada odlična atmosfera. Posebno je zadovoljan posljednjom prvenstvenom utakmicom, u kojoj su crveno-crni protivniku s najboljim napadom lige dozvolili samo jedan udarac u okvir gola.

Mehanović je podsjetio i na raniji niz od tri pobjede u jednoj sedmici, kada je Sloboda dva puta savladala Radnik iz Hadžića i jednom GOŠK. Nada se da njegova ekipa može ponoviti takav učinak.

Prema njegovim riječima, igrači su imali želju da u Kupu ugoste premijerligaša, a dolazak Željezničara predstavlja dodatnu motivaciju i priliku da navijačima poklone još jednu veliku pobjedu.

I Mulalić i Mehanović pozvali su navijače da u što većem broju ispune tribine Tušnja. Trener Slobode smatra da je podrška grada izuzetno važna u nastojanjima da se klub vrati tamo gdje pripada.

Sloboda i Željezničar sutra će se boriti za plasman u osminu finala Kupa BiH, a utakmica počinje u 20:30 sati. Cijena ulaznice iznosi 10 KM.