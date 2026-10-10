Sloboda danas dočekuje neporaženi Travnik: Na Tušnju borba za važne bodove

Sloboda danas dočekuje Travnik u okviru 9. kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a utakmica na stadionu Tušanj počinje u 15 sati. Crveno-crni će pred domaćim navijačima pokušati zaustaviti lidera prvenstva, koji nakon osam odigranih kola još uvijek nema nijedan poraz.

Tuzlanska ekipa trenutno zauzima šesto mjesto na prvenstvenoj tabeli sa 14 osvojenih bodova. U dosadašnjem dijelu sezone Sloboda je ostvarila četiri pobjede, dva remija i dva poraza.

S druge strane, Travnik na Tušanj stiže kao prvoplasirana ekipa sa 22 boda, uz sedam pobjeda i jedan remi. U prethodnom kolu Travničani su odigrali 2:2 protiv GOŠK-a, dok je Sloboda poražena na gostovanju kod Posušja rezultatom 2:0.

Mulalić najavio promjene u sastavu Slobode

Na konferenciji za medije održanoj uoči utakmice šef stručnog štaba Slobode Edis Mulalić najavio je određene promjene u ekipi, uz poruku da njegov tim mora pokazati više kontinuiteta u igri.

„Kući igramo, negdje će ta kuća i diktirati sam sastav. Neće biti isti kao u Posušju. Iza sebe imamo dvije teške utakmice, jednu smo pobijedili, jednu izgubili, gdje smo ponovo pokazali dva lica, to Sloboda ne smije sebi da dozvoli“, kazao je Mulalić.

Govoreći o zdravstvenom stanju fudbalera, trener Slobode naveo je da je većina igrača na raspolaganju, ali da su pojedini zadobili udarce na treningu, zbog čega će njihov eventualni nastup zavisiti od konačne procjene stručnog štaba.

Kapetanović: Samo pobjeda dolazi u obzir

Fudbaler Slobode Tarik Kapetanović istakao je da je ekipa svjesna kvaliteta Travnika, ali da na domaćem terenu želi osvojiti sva tri boda.

„Znamo da nas očekuje jako teška utakmica protiv ekipe Travnika koja do sad nije izgubila ni jednu utakmicu i prva je na tabeli, ali mi igramo na Tušnju i mislim da samo pobjeda dolazi u obzir. Što se tiče nas dobro smo trenirali ove sedmice i nadam se da ćemo se iskupiti za ovaj poraz u Posušju“, rekao je Kapetanović.

Sloboda trenutno za Travnikom zaostaje osam bodova, a eventualnom pobjedom smanjila bi razliku na pet. Između ove dvije ekipe na tabeli nalaze se Posušje sa 20, Stupčanica i GOŠK sa po 16 te Igman sa 15 bodova.

Utakmica Sloboda – Travnik igra se danas od 15 sati na stadionu Tušanj.