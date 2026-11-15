Sloboda danas gostuje Čapljini, pobjedom želi ostati u utrci za vrh tabele

RTV SLON

Sloboda danas gostuje ekipi Čapljine u susretu 14. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a crveno-crni će na stadionu Bjelave pokušati osvojiti nova tri boda i zadržati priključak za vodećim ekipama prvenstva.

Utakmica počinje u 13:30 sati. Sloboda u ovaj susret ulazi s druge pozicije na tabeli i 27 osvojenih bodova iz 13 odigranih utakmica. Do sada je ostvarila osam pobjeda, tri remija i dva poraza, uz 23 postignuta i deset primljenih pogodaka.

Ispred crveno-crnih nalazi se Posušje s 29 bodova, dok je trećeplasirani Travnik sakupio 26 bodova.

Čapljina je trenutno posljednja, 16. ekipa prvenstva s osam bodova. U dosadašnjem dijelu sezone upisala je dvije pobjede, dva remija i devet poraza.

Sloboda u Čapljinu dolazi nakon tri uzastopne prvenstvene pobjede. U prethodnom kolu crveno-crni su na Tušnju savladali Igman iz Konjica rezultatom 3:1.

Današnji rezultati mogli bi utjecati i na raspored na vrhu tabele. Vodeće Posušje dočekuje Stupčanicu, dok Travnik gostuje Igmanu.

Nakon gostovanja u Čapljini, Sloboda će jesenji dio prvenstva zaključiti utakmicom protiv Rudara iz Kaknja, koja je zakazana za 21. novembar na stadionu Tušanj.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sloboda sutra gostuje u Čapljini: Crveno-crni žele nastaviti pobjednički niz

Sport

Sloboda gostuje Čapljini: Crveno-crni pobjedom mogu preuzeti vrh tabele

Vijesti

Sloboda savladala Igman na Tušnju, Mehanović hat-trikom donio pobjedu

Vijesti

Sloboda danas dočekuje Igman na Tušnju, pobjedom želi ostati u borbi...

Sport

Sloboda u subotu dočekuje Igman na Tušnju, pobjedom želi nastaviti borbu...

Vijesti

Ljubav prema Slobodi spojili s poslom: Restoran Tradicija novi partner kluba

Vijesti

Radarske kontrole danas na brojnim lokacijama u Tuzlanskom kantonu

Vijesti

Od ponedjeljka potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli

Newsletter

Zašto nam kafa s vremenom postane omiljeni napitak? Naučnici otkrili šta se dešava u mozgu

BiH

Stanje na putevima u BiH: Zbog poplavljenog mosta obustavljen saobraćaj na području Kladnja

Istaknuto

Tuzla servis: Jedno naselje i jedna ulica bez vodosnabdijevanja

Učitati više