Sloboda savladala Igman na Tušnju, Mehanović hat-trikom donio pobjedu

Fudbaleri tuzlanske Slobode upisali su novu pobjedu u Prvoj ligi Federacije BiH. U susretu 13. kola odigranom danas na stadionu Tušanj, Crveno-crni su savladali Igman iz Konjica rezultatom 3:1, nakon preokreta u drugom poluvremenu.

Nakon prvih 45 minuta mreže su mirovale, a onda su gosti u 50. minuti stigli do vodstva. Grešku u odbrani Slobode iskoristio je Sanjin Lelić i doveo Igman u prednost.

Odgovor domaćeg tima stigao je samo četiri minute kasnije. Mirzad Mehanović pogodio je za izjednačenje, a isti igrač u 67. minuti postigao je i drugi gol, čime je Sloboda preokrenula rezultat.

Mehanović je sjajnu partiju krunisao u 80. minuti, kada je svojim trećim pogotkom postavio konačnih 3:1 i osigurao Tuzlacima nova tri boda.

Susret je zbog suspenzije s tribina, odnosno prostora iza ograde, pratio trener Slobode Edis Mulalić.

Ovom pobjedom Sloboda je stigla do 27 bodova i trenutno zauzima drugo mjesto na prvenstvenoj tabeli. Tuzlanski tim ima dva boda manje od vodećeg Posušja, koje svoju utakmicu ovog kola igra sutra u Banovićima.