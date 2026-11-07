Porodica ratnog vojnog invalida iz Tuzle traži hitnu hospitalizaciju Ifeta Osmanovića

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Porodica ratnog vojnog invalida Ifeta Osmanovića iz Tuzle uputila je apel nadležnim zdravstvenim institucijama, tražeći hitnu reakciju i njegovo bolničko zbrinjavanje. Tvrde da se Osmanović već duže vrijeme nalazi u teškom zdravstvenom stanju, ali da uprkos medicinskoj dokumentaciji i uputnici za bolnički prijem još nije hospitaliziran.

Prema navodima porodice, Osmanovića gotovo svakodnevno vozilom Hitne medicinske pomoći prevoze na Univerzitetski klinički centar Tuzla, nakon čega ga vraćaju kući bez bolničkog liječenja.

Porodica upozorava da uslovi za njegovo zbrinjavanje u kućnim okolnostima nisu adekvatni te izražava strah da bi daljnje odgađanje hospitalizacije moglo imati ozbiljne posljedice po njegovo zdravlje.

„Ovim putem vas molim da, u okviru svojih mogućnosti, pokušate intervenisati kako bi se imenovani primio na bolničko liječenje dok ne bude kasno“, navedeno je u apelu upućenom nadležnim institucijama.

Pošiljalac navodi da je zahtjev već proslijeđen na više adresa, ali da odgovor do sada nije dobio.

Porodica očekuje hitnu reakciju nadležnih zdravstvenih institucija, kao i objašnjenje zbog čega, uprkos navodima o postojanju uputnice za bolnički prijem, nije došlo do hospitalizacije.

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