FBiH priprema zakon koji bi mogao objediniti roditeljska prava i naknade

Zakon o roditeljskim pravima i naknadama mogao bi prvi put na jednom mjestu urediti prava roditelja u Federaciji Bosne i Hercegovine, a inicijativa za njegovo donošenje pokrenuta je na sastanku federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića sa predstavnicima organizacija koje se bave pravima roditelja i porodica.

Delić se sastao s predsjednikom Udruženja „Porodice tri plus“ Mustafom Vlahovljakom i predsjednicom Centra za društveno obrazovanje mladih Enisom Meštrovac, a razgovarano je o formiranju radne grupe koja bi pripremila osnovu za novo zakonsko rješenje.

Cilj inicijative je objediniti prava roditelja koja su trenutno uređena različitim propisima i ne ostvaruju se na jednak način, kako bi ona bila dostupna pod jednakim uslovima.

Zakon o roditeljskim pravima i naknadama po uzoru i na regionalna rješenja

Kao jedan od modela koji bi mogao biti analiziran izdvojen je hrvatski Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Tim zakonom na jednom mjestu uređeni su porodiljni, očinski i roditeljski dopust, pripadajuće novčane naknade, kao i prava zaposlenih, samozaposlenih i nezaposlenih roditelja, posvojitelja, hranitelja i drugih osoba koje se brinu o djetetu.

Delić je kazao da je Federaciji BiH potreban zakon kojim će roditeljstvo biti prepoznato kao pitanje od šireg društvenog interesa, a prava roditelja učinjena jasnijim, sigurnijim i jednakim.

„Ovo nije zakon koji bi se odnosio na mali broj ljudi, nego na stotine hiljada roditelja i porodica koje žive, rade i podižu djecu u ovoj zemlji. Ako želimo graditi državu, onda je moramo graditi od porodice, kao njene osnovne i najvažnije zajednice“, izjavio je Delić.

Naveo je da je namjera okupiti institucije, stručnjake i organizacije koje se godinama bave pravima roditelja kako bi bilo pripremljeno sveobuhvatno i finansijski održivo rješenje.

Cilj je da prava ne zavise od mjesta prebivališta

Predsjednik Udruženja „Porodice tri plus“ Mustafa Vlahovljak ocijenio je da je roditeljima potreban uređen sistem koji neće zavisiti od mjesta prebivališta ili različitih administrativnih procedura.

„Godinama ukazujemo na to da porodice ne smiju biti prepuštene pojedinačnim i privremenim mjerama. Potreban nam je zakon koji će prava roditelja urediti dugoročno, jasno i pravedno, a posebno zaštititi višečlane porodice“, kazao je Vlahovljak.

Predsjednica Centra za društveno obrazovanje mladih Enisa Meštrovac naglasila je da prava roditelja moraju biti ne samo propisana nego i razumljiva i jednostavna za ostvarivanje.

Prema njenim riječima, iskustva u radu s trudnicama, porodiljama i majkama pokazuju da su informacije o njihovim pravima često rasute, zbog čega se žene teško snalaze u različitim procedurama.

Centar je upravo radi boljeg informisanja trudnica, porodilja i majki pripremio i brošuru „Prava mama“.

Slijedi formiranje radne grupe

Delić je najavio da će u narednom periodu biti pokrenute aktivnosti na formiranju radne grupe u kojoj bi trebali učestvovati predstavnici nadležnih federalnih institucija, stručne javnosti i organizacija civilnog društva koje zastupaju prava roditelja, majki i porodica.

Radna grupa trebala bi analizirati postojeća prava i razlike u načinu njihovog ostvarivanja, uporediti regionalna i evropska rješenja te pripremiti osnovu za zakon kojim bi sistem roditeljskih prava i naknada u Federaciji BiH bio uređen na jednom mjestu.