Objavljene cijene: Uvedena naplata cestarine na dionici Doboj Jug – Medakovo

Cestarina na dionici Doboj Jug – Medakovo od sada se naplaćuje, nakon što je ova poddionica autoputa A1, odnosno Koridora 5C, uključena u postojeći sistem naplate autoceste A1.

Odluka o naplati objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“, a poznate su i cijene za sve kategorije vozila.

Za putničke automobile, koji pripadaju I kategoriji, cestarina na dionici Doboj Jug – Medakovo iznosi 0,80 KM, dok će motociklisti, odnosno vozila I-A kategorije, plaćati 0,40 KM.

Za vozila II kategorije cijena iznosi 1,60 KM, za III kategoriju 2,40 KM, dok je za vozila IV kategorije potrebno izdvojiti 3,20 KM.

Isti iznosi primjenjuju se u oba smjera, Doboj Jug – Medakovo i Medakovo – Doboj Jug.

Cestarina Doboj Jug – Medakovo za dionicu dugu 6,2 kilometra

Dužina između naplatnih mjesta iznosi 6,2 kilometra, dok je ukupna dužina novoizgrađene poddionice oko sedam kilometara.

Na ovoj dionici izgrađeno je čeono naplatno mjesto Doboj Jug i bočno naplatno mjesto Medakovo.

Nova dionica puštena je u saobraćaj 24. augusta 2026. godine, dok je njeno korištenje do 2. septembra bilo besplatno za sve vozače, na osnovu odluke Vlade Federacije BiH o privremenoj obustavi naplate.

Izgradnja poddionice Doboj Jug – Medakovo dio je Koridora 5C i omogućava bolje povezivanje Doboj Juga, Usore i Tešnja s mrežom autocesta u Bosni i Hercegovini.

Vrijednost radova iznosila je približno 159 miliona eura bez PDV-a, a projekat je finansiran kreditnim sredstvima EBRD-a i bespovratnim sredstvima Evropske unije.

Cjenovnik za dionicu Doboj Jug – Medakovo iznosi 0,40 KM za motocikle, 0,80 KM za putničke automobile, 1,60 KM za vozila II kategorije, 2,40 KM za III kategoriju i 3,20 KM za vozila IV kategorije.