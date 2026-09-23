Sajam knjige u Tuzli okupio autore, izdavače i čitaoce iz regiona

Sajam knjige u Tuzli otvoren je u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“, gdje će do 27. septembra okupiti autore, izdavače i ljubitelje knjige iz Bosne i Hercegovine i regiona. Tokom pet sajamskih dana planirano je više od stotinu programskih sadržaja, među kojima su promocije knjiga, susreti s autorima, radionice, tribine, kvizovi, predstave, koncerti te programi za djecu i mlade.

Organizatori žele da Sajam ne bude samo mjesto prodaje i predstavljanja novih izdanja, nego prostor susreta autora, izdavača i publike, s posebnim naglaskom na približavanje knjige najmlađima. „Imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije, ali smo se fokusirali na domaće bh. izdavače i bh. autore. Želimo napraviti jednu platformu druženja na Sajmu knjige, gdje prije svega želimo mladima i djeci približiti knjigu i čitanje, kako bismo se svi zajedno borili u ovom periodu kada su mobiteli najveća pošast naše djece“, kazao je Edis Bajić, direktor Sajma knjige u Tuzli.

Upravo je najmlađim čitaocima književnik Šimo Ešić posvetio veliki dio svog stvaralaštva, a sajamske susrete vidi kao priliku da knjiga ponovo dobije više prostora u svakodnevnom životu. „U našem gradu gotovo da i nemaš gdje otići u knjižaru. Drugo, knjiga je skrajnuta i sa svih drugih medijskih prostora, vrlo je malo ima, osim što je imate na društvenim mrežama, ali to je nešto sasvim drugo. Sajamski susreti su, ustvari, jedna izvanredna prilika da se ostvari taj kontakt između izdavača, autora i čitalaca. I u Tuzli, ovo što radimo, priča koja već treću godinu traje, upravo se na tome i bazira, dakle na domaćem autoru, domaćem izdavaču, na prezentiranju onoga što je najvažnije između dva sajma napravljeno, ne samo kod domaćih izdavača“, rekao je Šimo Ešić, književnik i publicista.

Važnost Sajma posebno se ogleda u tome što djeci i mladima pruža mogućnost da sami otkrivaju knjige koje ih zanimaju, izvan obavezne školske lektire. „Budući da nemamo knjižara, to je jedna sjajna prilika da se upoznaju i s književnicima i književnicama, da pogledaju nove knjige i odaberu nešto što im nije nametnuto. Dakle, ne mora samo lektira biti ono što se čita. Ove godine i organizatori posebno naglašavaju koliko je čitanje od najranije dobi zapravo važno. To je jedna temeljna vještina koja je djeci neophodna i u školi i tokom školovanja, ali i u svakodnevnom životu“, istakla je Jagoda Iličić, predsjednica Društva pisaca BiH.

Od dječije književnosti i beletristike do stripova i grafičkih novela, na sajamskim štandovima mogu se pronaći izdanja različitih žanrova. Za izdavače je ovakav susret s publikom prilika da nova izdanja predstave direktno čitaocima. „Sajmovi su svakako interesantni svim izdavačima jer je to direktan kontakt s kupcima, pored svojih knjižara, drugih knjižara i društvenih mreža. Sajmovi su opet možda nešto i najdraže svim izdavačima, zato najčešće idemo na sve njih i drago nam je što u BiH imamo sve više i više sajmova“, kazao je Almir Šehalić iz izdavačke kuće Agarthi Comics Sarajevo.

Da Sajam knjige u Tuzli ima značaj koji prevazilazi samu prodaju i promociju novih izdanja, poručeno je i tokom svečanog otvaranja. „Sajam knjige u Tuzli danas i u narednim danima pozicionira Tuzlu kao kulturni centar Tuzlanskog kantona, BiH i čitave regije. Knjiga je u današnje vrijeme, čini mi se, važnija nego ikada do sada, s obzirom na digitalne medije koje imamo, ali nije isto čitati s mobitela ili računara i uzeti živu, printanu knjigu u ruke. Knjiga je izvor znanja, knjiga je izvor podataka, informacija, historije i kulture. Knjiga je nešto što nas motiviše na razmišljanje, podstiče na istraživanje, ali isto tako budi inovativnost u nama kako bismo bili kreativni“, poručio je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Sajam knjige u Tuzli traje do 27. septembra, a tokom svakog sajamskog dana posjetioce očekuju promocije, razgovori, radionice i susreti s autorima.