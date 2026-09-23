U Mejdanu otvoren Turnir mjesnih zajednica Tuzle, učestvuje 16 ekipa

Arnela Šiljković - Bojić

Turnir mjesnih zajednica Tuzle u malom fudbalu zvanično je otvoren u SKPC „Mejdan“, a ove godine na takmičenju učestvuje 16 ekipa iz tuzlanskih mjesnih zajednica.

Riječ je o drugom izdanju turnira koji organizuju Sportski savez Grada Tuzle i Malonogometni klub „Sloboda Kompred“ Tuzla, uz podršku i pokroviteljstvo Grada Tuzle.

Turnir je otvorila pomoćnica gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Asja Redžić, koja je učesnicima poželjela mnogo sportskog uspjeha i fer-plej igre.

Za ovogodišnje takmičenje prijavljeno je 16 ekipa koje će se tokom narednih mjesec dana boriti za titulu najboljeg tima.

Organizatori navode da je cilj turnira promocija sportskog duha, zdravih životnih navika i jačanje zajedništva među stanovnicima tuzlanskih mjesnih zajednica.

Kroz sportsko nadmetanje, druženje i fer-plej, učesnici imaju priliku predstaviti svoje mjesne zajednice, ali i doprinijeti promociji malog fudbala i sporta u Tuzli.

Iz Grada Tuzle poručili su da će i dalje podržavati sportske projekte koji podstiču uključivanje građana u sportske aktivnosti i doprinose jačanju zajedništva u lokalnoj zajednici.

Građani i ljubitelji malog fudbala pozvani su da tokom trajanja turnira posjete SKPC „Mejdan“ i podrže ekipe svojih mjesnih zajednica.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Od danas potpuna obustava saobraćaja u jednoj tuzlanskoj ulici

Tuzla i TK

Siguran start u Tuzli: Poznato kada korisnici potpisuju ugovore

Vijesti

Od sutra potpuna obustava saobraćaja u ulici Borić

Tuzla i TK

Obustava saobraćaja u Ulici VI bosanske brigade

Vijesti

Korisnici projekta „Siguran start“ u Tuzli potpisuju ugovore 23. septembra

Tuzla i TK

Zašto je 17. septembar jedan od najvažnijih datuma u historiji Tuzle?

BiH

FBiH jača kapacitete za evropske integracije uz podršku GIZ-a

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

BH Telecom unapređuje mobilnu mrežu za još bolje korisničko iskustvo

BiH

Sladić razbio priče o „toplotnoj kupoli“: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja septembra

Magazin

Dva sastojka dovoljna su za napitak koji može pomoći kod nadutosti

Učitati više