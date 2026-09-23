U Mejdanu otvoren Turnir mjesnih zajednica Tuzle, učestvuje 16 ekipa

Turnir mjesnih zajednica Tuzle u malom fudbalu zvanično je otvoren u SKPC „Mejdan“, a ove godine na takmičenju učestvuje 16 ekipa iz tuzlanskih mjesnih zajednica.

Riječ je o drugom izdanju turnira koji organizuju Sportski savez Grada Tuzle i Malonogometni klub „Sloboda Kompred“ Tuzla, uz podršku i pokroviteljstvo Grada Tuzle.

Turnir je otvorila pomoćnica gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Asja Redžić, koja je učesnicima poželjela mnogo sportskog uspjeha i fer-plej igre.

Za ovogodišnje takmičenje prijavljeno je 16 ekipa koje će se tokom narednih mjesec dana boriti za titulu najboljeg tima.

Organizatori navode da je cilj turnira promocija sportskog duha, zdravih životnih navika i jačanje zajedništva među stanovnicima tuzlanskih mjesnih zajednica.

Kroz sportsko nadmetanje, druženje i fer-plej, učesnici imaju priliku predstaviti svoje mjesne zajednice, ali i doprinijeti promociji malog fudbala i sporta u Tuzli.

Iz Grada Tuzle poručili su da će i dalje podržavati sportske projekte koji podstiču uključivanje građana u sportske aktivnosti i doprinose jačanju zajedništva u lokalnoj zajednici.

Građani i ljubitelji malog fudbala pozvani su da tokom trajanja turnira posjete SKPC „Mejdan“ i podrže ekipe svojih mjesnih zajednica.