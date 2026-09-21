Obustava saobraćaja u Ulici VI bosanske brigade bit će na snazi od 21. septembra do 30. oktobra zbog radova na proširenju mreže daljinskog grijanja.

Kako je saopćeno iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, radovi će se izvoditi na dionici od broja 53 do broja 8, u okviru druge faze proširenja mreže.

Saobraćaj će biti privremeno obustavljen svakog dana u periodu od 8 do 15 sati.

Obustava saobraćaja do kraja oktobra

Obustava saobraćaja u Ulici VI bosanske brigade bit će regulisana privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Građanima i ostalim učesnicima u saobraćaju preporučeno je korištenje alternativnih putnih pravaca, kao i prilagođavanje kretanja i parkiranja vozila tokom izvođenja radova.

Iz nadležne službe pozvali su vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju do završetka radova, planiranog za 30. oktobar.