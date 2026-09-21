RTRS prijavio BH Telecom zbog prekida signala tokom sahrane ratnog zločinca Mladića

RTRS je prijavio BH Telecom Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine zbog prekida distribucije programa ovog javnog servisa tokom emitovanja sadržaja posvećenog sahrani Ratka Mladića, a RAK je od BH Telecoma zatražio da se o prijavi izjasni u roku od sedam dana.

Prema dokumentu koji je objavio Raport, Regulatorna agencija za komunikacije prijavu Radio-televizije Republike Srpske zaprimila je 14. septembra.

RTRS je u prijavi naveo da je 7. septembra, od 12 do 15:20 sati, došlo do prekida distribucije njegovog programa u sistemu BH Telecoma.

BH Telecom je tog dana za vrijeme emitovanja programa o sahrani Ratka Mladića prekinuo distribuciju RTRS-a, a korisnicima je prikazana obavijest u kojoj je navedeno da kompanija postupa u skladu s važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.

Iz BH Telecoma su tada naveli da bi emitovani sadržaj mogao direktno ili indirektno predstavljati veličanje osuđenog ratnog zločinca te biti suprotan javnom interesu i osjećanjima žrtava.

Ratko Mladić je pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja. Presudu je 2021. godine potvrdilo Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

RTRS se poziva na obavezu distribucije javnih servisa

RTRS se u prijavi pozvao na član 7. Pravila 99/2026 o distribuciji medijskih usluga, odnosno na odredbe koje se odnose na obavezu distribucije programa javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine.

Prema navodima iz prijave, korisnik dozvole dužan je bez naknade i uslovljavanja distribuirati audiovizuelne medijske usluge javnih radiotelevizijskih servisa, među kojima su BHRT, Federalna televizija i RTRS.

RAK je nakon prijave zatražio očitovanje BH Telecoma.

Agencija je od kompanije zatražila informacije o tome da li je u navedenom periodu zaista došlo do prekida distribucije programa RTRS-a te, ukoliko jeste, razloge i pravni osnov za takvu odluku.

BH Telecom za dostavljanje odgovora ima rok od sedam dana od prijema dopisa.

Na čelu RAK-a bivši direktor RTRS-a

Na čelu Regulatorne agencije za komunikacije nalazi se Draško Milinović, koji je prije dolaska u RAK obavljao funkciju direktora RTRS-a. Za generalnog direktora RAK-a imenovan je 2020. godine.

Njegov četverogodišnji mandat istekao je u julu 2024. godine, a Milinović je bio jedini kandidat u konkursnoj proceduri za novi mandat. Prijedlog njegovog ponovnog imenovanja upućen je Vijeću ministara BiH, ali do septembra 2026. nije potvrđen, pa funkciju nastavlja obavljati nakon isteka mandata.

RAK sada treba razmotriti prijavu RTRS-a i očitovanje BH Telecoma te utvrditi da li je prekid distribucije programa bio u skladu s propisima iz nadležnosti Agencije.

Izvor: Raport.ba