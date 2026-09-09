BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona KM, odlučio Vrhovni sud RS-a

BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona KM po osnovu korištenja prijenosnih veza, odlučio je Vrhovni sud Republike Srpske, koji je usvojio reviziju BHRT-a i preinačio raniju odluku Višeg privrednog suda u Banjaluci.

Riječ je o odluci koja se odnosi na potraživanja Radio-televizije Republike Srpske prema BHRT-u po osnovu korištenja RR, odnosno prijenosnih veza.

Vrhovni sud RS-a preinačio je odluku Višeg privrednog suda u Banjaluci od 12. maja 2026. godine u dijelu koji se odnosi na ova potraživanja.

Iz BHRT-a su saopćili da odluka potvrđuje njihove pravne argumente i najavili nastavak korištenja svih raspoloživih pravnih sredstava radi zaštite svojih prava i interesa.

BHRT: Presude moraju važiti jednako za sve

U BHRT-u ovu odluku smatraju važnom pravnom pobjedom i potvrdom stava da se odnosi s RTRS-om moraju rješavati na osnovu zakona, činjenica i jednakog tumačenja pravnih propisa.

Poručili su i da očekuju dosljednu i neselektivnu primjenu svih sudskih odluka.

Navode da sudske presude i zakoni ne mogu biti poštovani samo onda kada odgovaraju jednoj strani, niti izvršni postupci mogu imati različite standarde u zavisnosti od toga protiv koga se vode.

Račun BHRT-a i dalje blokiran

Odluka Vrhovnog suda dolazi u trenutku kada je račun BHRT-a i dalje blokiran, što, kako navode iz javnog servisa, ozbiljno ugrožava redovno funkcionisanje, egzistenciju zaposlenih i izvršavanje zakonskih obaveza.

Iz BHRT-a poručuju da će nastaviti pravnu borbu za finansijsku stabilnost i zaštitu svoje imovine.

Odlukom Vrhovnog suda tako je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona KM po osnovu korištenja prijenosnih veza.