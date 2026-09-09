Zenica najavljuje tužbu protiv Hrvatske zbog odmarališta u Dalmaciji

Zenica najavljuje tužbu protiv Hrvatske zbog gradskog odmarališta u Dućama kod Omiša, nakon što je gradonačelnik Fuad Kasumović najavio raskid predugovora o prodaji i pokretanje međunarodnog postupka zbog nemogućnosti raspolaganja nekretninom.

Predugovor o prodaji bivšeg turističkog kompleksa potpisan je 26. augusta 2024. godine s hrvatskom kompanijom Andro Internacional. Dogovorena kupoprodajna cijena iznosila je 5.245.005 eura.

Kompleks se prostire na 10.935 kvadratnih metara i obuhvata bungalove i prateću sportsku infrastrukturu koja je u derutnom stanju.

Kupac je ranije uplatio depozit u iznosu od deset posto dogovorene cijene, a predviđen je i rok od dvije godine za rješavanje dokumentacije i ukidanje zabrane raspolaganja nekretninom.

Kasumović sada tvrdi da rješavanje administrativnih prepreka nije bila obaveza Grada Zenice, nego kupca, te da je rok istekao.

Najavio je raskid predugovora i povrat uplaćenog predujma.

Prema njegovim riječima, problem predstavlja činjenica da hrvatsko Ministarstvo pravosuđa ne daje saglasnost potrebnu za završetak prodaje, pozivajući se na nepostojanje odgovarajućeg međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Kasumović je najavio angažovanje međunarodne advokatske kancelarije i pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske u Strasbourgu, uz zahtjev za naknadu štete.

Grad Zenica odmaralište u Dućama kupio je još 1962. godine. Visoki trgovački sud u Zagrebu ranije je potvrdio odluku prema kojoj je Grad Zenica zakoniti vlasnik nekretnine, ali je za njenu prodaju i dalje potrebno ukloniti administrativnu zabranu raspolaganja.

Zenica najavljuje tužbu protiv Hrvatske u trenutku kada se predugovor o prodaji praktično približio kraju, a različita tumačenja obaveza iz dokumenta mogla bi otvoriti i dodatni sudski spor.

Kasumović je na kraju naveo i da smatra kako odmaralište danas vrijedi više od cijene dogovorene 2024. godine.