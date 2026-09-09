Zenica najavljuje tužbu protiv Hrvatske zbog odmarališta u Dalmaciji

Ali Huremović
Zenica najavljuje tužbu protiv Hrvatske zbog odmarališta u Dalmaciji

Zenica najavljuje tužbu protiv Hrvatske zbog gradskog odmarališta u Dućama kod Omiša, nakon što je gradonačelnik Fuad Kasumović najavio raskid predugovora o prodaji i pokretanje međunarodnog postupka zbog nemogućnosti raspolaganja nekretninom.

Predugovor o prodaji bivšeg turističkog kompleksa potpisan je 26. augusta 2024. godine s hrvatskom kompanijom Andro Internacional. Dogovorena kupoprodajna cijena iznosila je 5.245.005 eura.

Kompleks se prostire na 10.935 kvadratnih metara i obuhvata bungalove i prateću sportsku infrastrukturu koja je u derutnom stanju.

Kupac je ranije uplatio depozit u iznosu od deset posto dogovorene cijene, a predviđen je i rok od dvije godine za rješavanje dokumentacije i ukidanje zabrane raspolaganja nekretninom.

Kasumović sada tvrdi da rješavanje administrativnih prepreka nije bila obaveza Grada Zenice, nego kupca, te da je rok istekao.

Najavio je raskid predugovora i povrat uplaćenog predujma.

Prema njegovim riječima, problem predstavlja činjenica da hrvatsko Ministarstvo pravosuđa ne daje saglasnost potrebnu za završetak prodaje, pozivajući se na nepostojanje odgovarajućeg međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Kasumović je najavio angažovanje međunarodne advokatske kancelarije i pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske u Strasbourgu, uz zahtjev za naknadu štete.

Grad Zenica odmaralište u Dućama kupio je još 1962. godine. Visoki trgovački sud u Zagrebu ranije je potvrdio odluku prema kojoj je Grad Zenica zakoniti vlasnik nekretnine, ali je za njenu prodaju i dalje potrebno ukloniti administrativnu zabranu raspolaganja.

Zenica najavljuje tužbu protiv Hrvatske u trenutku kada se predugovor o prodaji praktično približio kraju, a različita tumačenja obaveza iz dokumenta mogla bi otvoriti i dodatni sudski spor.

Kasumović je na kraju naveo i da smatra kako odmaralište danas vrijedi više od cijene dogovorene 2024. godine.

pročitajte i ovo

BiH

Dim s požarišta u BiH stigao do Dalmacije: Povišene vrijednosti čestica...

BiH

Zenica se oprostila od pet planinara stradalih na Elbrusu

Vijesti

U Zenici komemoracija i posljednji ispraćaj za petero stradalih bh. planinara

BiH

Zenica se sutra oprašta od petero planinara stradalih na Elbrusu

Istaknuto

Požari u Dalmaciji i dalje aktivni: Vatrogasci saniraju požarišta, uključeni i...

Vijesti

Putujete iz BiH prema Dalmaciji preko Sinja? Izdato važno upozorenje za...

BiH

Državljanin BiH šefu zapalio automobil pa mu poslao snimak

Vijesti

Mapa ekoloških žarišta obuhvatila 48 lokacija u BiH

BiH

Objavljen zbornik „Srebrenica 30 godina poslije genocida“

Vijesti

Nova fiskulturna sala u Gradačcu vrijedna više od milion KM

Vijesti

Vrijeme u Tuzli: U nastavku dana još toplo, navečer stiže promjena

Učitati više