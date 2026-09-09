Državljanin BiH zapalio automobil svog poslodavca u Vodicama, a potom je cijeli događaj snimio mobitelom i snimak poslao vlasniku vozila, saopćila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Za izazivanje požara te ugrožavanje života i imovine sumnjiči se 44-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Meta je bio automobil 33-godišnjeg državljanina BiH, vlasnika obrta u kojem je osumnjičeni zaposlen, dok je u požaru oštećeno i susjedno vozilo 67-godišnjeg državljanina Poljske.

Prema navodima policije, događaj se desio u nedjelju na parkiralištu u Vodicama, a motiv se povezuje s neriješenim imovinsko-pravnim odnosima.

Istražitelji sumnjaju da je muškarac unutrašnjost automobila polio zapaljivom tekućinom, a potom izazvao požar. Vozilo je u potpunosti izgorjelo, dok je na automobilu parkiranom pored njega nastala materijalna šteta.

Policija je tokom kriminalističkog istraživanja utvrdila i da je osumnjičeni događaj snimio mobitelom. Snimak je, putem mobilne aplikacije i preko prijatelja, poslao 33-godišnjem vlasniku automobila.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, 44-godišnji državljanin BiH koji je zapalio automobil svog poslodavca predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Protiv njega je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena krivična prijava.