U Zagrebu uhapšen državljanin BiH zbog uzgoja i prodaje kanabisa

Policija u Zagrebu dovršila je kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Uzgoj u improvizovanim laboratorijama

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni na području Dugog Sela u kući i dvorištu organizovao vještački uzgoj kanabisa. Uz pomoć rasvjete, ventilacije i sistema za filtriranje zraka stvorio je uslove za rast biljaka koje je kasnije sušio, prerađivao i prepakivao radi daljnje prodaje.

Prilikom pretresa kuće i okućnice, policija je pronašla dva improvizovana laboratorija sa 132 stabljike kanabisa visine od 80 do 100 centimetara, 225 grama već pripremljene droge, digitalnu vagu sa tragovima kanabisa i predmete za pakovanje. Oduzet je i novac za koji se sumnja da potiče od preprodaje.

Krivična prijava

Nakon okončanja istrage, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena krivična prijava nadležnom tužilaštvu.