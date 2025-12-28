Magazinović pozvao Vijeće ministara BiH da usvoji odluku o legaliziranju kanabisa u medicinske svrhe

Poslanik Saša Magazinović, član Socijaldemokratska partija BiH u Predstavničkom domu Parlamentarna skupština BiH, pozvao je Vijeće ministara BiH da na sjednici zakazanoj za ponedjeljak usvoji odluku o legalnoj upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Magazinović je poručio da se ovim glasanjem jasno pokazuje ko djeluje u interesu građana, a ko, kako navodi, štiti druge interese.

„Vrijeme je da vidimo ko radi za ljude, a ko za narko-mafiju. Godine borbe za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe su iza nas. Istovremeno, to su godine opstrukcija i usporavanja ovog procesa od onih koji okreću glavu od bolesnih ljudi i njihove potrebe za lijekom“, rekao je Magazinović.

Naglasio je da je pred članovima Vijeća ministara važna i odgovorna odluka.

„Rijetko kada običan čovjek ima takvu jasnu odgovornost da odlučuje o sudbinama desetina hiljada ljudi i njihovih porodica. Članovi Vijeća ministara će imati tu moć u ponedjeljak. Odlučivat će o životima ljudi i dostupnosti lijeka“, istakao je.

Magazinović je podsjetio da se u Bosni i Hercegovini već legalno koriste određene opojne supstance u medicinske svrhe.

„Danas se kod nas, legalno, u medicinske svrhe koriste kokain, opijum, morfijum i mnoge druge supstance. Predugo traje medicinski apsurd da se kanabis ne može koristiti u medicinske svrhe, iako je to naša međunarodna i zakonska obaveza“, naveo je.

Dodao je da o primjeni kanabisa u medicini odlučuje isključivo struka.

„Kada govorimo o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, svi trebamo razumjeti da je za to zadužena medicinska struka koja daje punu podršku. Vrijeme je da pustimo medicini da radi svoj posao, a da politika ne smeta“, poručio je.

Prema njegovim riječima, godinama se sukobljavaju interesi pacijenata i međunarodnih obaveza s jedne strane, te finansijski interesi narko-mafije s druge.

„Narko-mafiji, dilerima i njihovim saveznicima nije u interesu da se ulje kanabisa prodaje u apotekama“, rekao je Magazinović.

Na kraju je pozvao javnost, medije i udruženja oboljelih da prate ishod glasanja i pojedinačne stavove ministara.

„Pozivam članove Vijeća ministara da samo na trenutak pomisle na onkološke pacijente, oboljele od multiple skleroze, epilepsije i drugih oboljenja, kojima bi njihova odluka pomogla, ali i na sve one koji nisu dočekali donošenje ove odluke. Javni interes je ovdje jasan. Ovo je pitanje života, a ne politike“, izjavio je Magazinović.