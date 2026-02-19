SDP BiH, NiP, NES, Naprijed i PDA potpisuju sporazum o zajedničkom nastupu na Općim izborima 2026. godine

Adin Jusufović
Foto: Fena

U Banjoj Luci danas će biti upriličeno potpisivanje Sporazuma o zajedničkom nastupu na Općim izborima 2026. godine, kojim će Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Narod i Pravda, Narodni evropski savez, Naprijed i Pokret demokratske akcije ozvaničiti međusobnu saradnju uoči narednog izbornog ciklusa u Bosni i Hercegovini.

Sporazum bi trebali potpisati predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, predsjednik NiP-a Elmedin Konaković, predsjednik NES-a Nermin Ogrešević, generalni sekretar stranke Naprijed Adil Osmanović te generalni sekretar PDA Samir Imamović, uz prisustvo zastupnika SDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Prema najavama, dokument precizira principe zajedničkog političkog djelovanja, međusobnu podršku, koordinaciju izborne kampanje i druge modele saradnje tokom Općih izbora 2026. godine. Nakon potpisivanja planirano je obraćanje lidera stranaka, koji bi trebali predstaviti ključne programske ciljeve i prioritete.

Podsjetimo, krajem januara NES, PDA i Naprijed već su potpisali Sporazum o političkoj sinergiji i zajedničkom djelovanju na svim nivoima vlasti, s naglaskom na razvojne projekte, sigurnost i proces evropskih integracija. Tim dokumentom potvrđena je namjera dugoročnije političke koordinacije, uključujući i zajednički nastup na izborima do 2030. godine.

