SDP BiH pozvao članice PIC-a na jedinstvo pri izboru novog visokog predstavnika

Povodom aktuelnih dešavanja u vezi s izborom novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, saopćenjem se oglasila Socijaldemokratska partija BiH.

“U vezi sa aktuelnim dešavanjima po pitanju izbora novog visokog predstavnika, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP BiH) poziva članice Vijeća za implementaciju mira (PIC) da pokažu da imaju jasnu viziju i ideju koja je vodilja pri ovom iznimno važnom činu.

Svjesni smo da su apsolutna većina država članica PIC-a iskreni prijatelji Bosne i Hercegovine, te da se pri izboru visokog predatavnika vode najboljim interesima naše zemlje. To samim tim podrazumijeva izbor kandidata koji će čvrsto stati u zažtitu ustavnog poretka, presuda Ustavnog suda i drugih sudova u Bosni i Hercegovini, kao i zajedničkih strateških i ekinomskih interesa.

Očekujemo izbor velikog predstavnika koji će u potpunosti konzumirati svoj mandat u obimu koji je precizno opisan i preciziran bonskim zasjedanjem PIC-a 1997. godine. Prioritetno se radi o rješavanju gorućih problema koji priječe implementaciju strateških projekata poput izgradnje južne interkonekcije, autoputeva i drugih važnih infrastrukturnih pothvata podržanih milionskim investicijama država članica PIC-a. Naravno, to podrazumijeva postupanje u skladu sa presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njihovo afirmisanje.

Pozivamo članice PIC-a da pokažu najviši mogući stepen međusobnog uvažavanja, spremnosti na dogovaranje, te prevazilaženje unutrašnjih parcijalnih interesa. Jedinstvo članica PIC-a koje su prijatelji Bosne i Hercegovine je iznimno bitno pri imenovanju visokog predstavnika, te vjerujemo da bi fragmentiranje podrške i preglasavanje pri imenovanju bilo veliki teret za samu instituciju, kao i za osobu koja bi bila imenovana za visokog predstavnika. SDP BiH ostaje opredijeljen za punu saradnju sa institucijama međunarodne zajednice čije prisustvo je od presudnog značaja za očuvanje mira i stabilnosti države, te za njen demokratski i ekonomski razvoj.”